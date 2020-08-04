اقتصادية دبي: 180% ارتفاعاً في مكالمات مركز الاتصال خلال جائحة «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مديرة إدارة إسعاد المتعاملين في اقتصادية دبي، هنادي عيد، أن مركز الاتصال تلقى نحو 103 آلاف و860 مكالمة خلال فترة توقف العمل في معظم القطاعات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والممتدة من مارس حتى يونيو 2020، على الأرقام الرسمية لمركز الاتصال.

وأكدت أن المركز يعد إحدى القنوات الرئيسة التي خصصتها الدائرة للتواصل مع متعامليها من أفراد وشركاء ومجتمع، وذلك من خلال فريق عمل مؤهل ومدرب للتعامل مع جميع المكالمات والاستفسارات الواردة.

وأشارت في بيان أمس إلى وجود زيادة كبيرة في عدد المكالمات الواردة للمركز خلال هذه الفترة من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بارتفاع نسبته 180%، وذلك بسبب تأثير الجائحة، وإعلان برنامج التعقيم الوطني، والإغلاق العام لمعظم الخدمات في الدولة، باستثناء القطاعات الحيوية.

وأضافت أن مركز الاتصال استقبل من خلال البريد الإلكتروني نحو 27 ألفاً و395 بريداً إلكترونياً بزيادة نسبتها 200% في عدد الرسائل الواردة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وعن أبرز الاستفسارات التي وردت لاقتصادية دبي عبر مركز الاتصال خلال فترة الجائحة، ذكرت عيد أن معظمها كان عن شروط الإغلاق، ومعاودة النشاط للمنشآت، فضلاً عن التسهيلات المقدمة من قبل الدولة لمجتمع الأعمال.

وأكدت عيد أن اقتصادية دبي تواصل كل جهودها لخدمة متعامليها، بما ينسجم مع تطلعات حكومة دبي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتوجيهات القيادة.

شروط الإغلاق ومعاودة النشاط وتسهيلات مجتمع الأعمال تصدرت الاستفسارات الواردة لاقتصادية دبي.

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