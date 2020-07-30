حمدان بن محمد: رأسمال حكومة دبي هو موظفوها وسعادتهم أولوية قصوى

المصدر: دبي ■وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدبي، أن رأسمال حكومة دبي هو موظفوها، وأن سعادتهم وعملهم ضمن بيئة محفزة على الإبداع والابتكار يمثل أولوية قصوى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هدفها الارتقاء بالأداء وتعزيز مكانة حكومة دبي كحكومة سباقة ورائدة في مختلف المجالات.

روح الفريق

ولي عهد دبي: «السعادة في الإمارات ليست هدفاً يتم تحقيقه لمرة واحدة، وإنما نمط حياة نعيشه كل يوم». «تثمر اليوم ثقة قيادتنا بالعنصر البشري من خلال تطويره وتأهيله لمواكبة المتغيرات».

وأكد سموه، أهمية ترسيخ مفهوم روح الفريق الواحد والعمل الجماعي بين الموظفين، لتعزيز التكامل والمساهمة بفعالية في دفع مسيرة دبي نحو الريادة والتميز في العمل الحكومي عالمياً.

جاء ذلك، خلال زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، صباح أمس، لمقر مركز دبي للإحصاء.

وقال سموه: «تثمر اليوم ثقة قيادتنا بالعنصر البشري من خلال تطويره وتأهيله لمواكبة المتغيرات، وتسهم بشكل لافت في تطوير إيجابية بيئة العمل، وهو ما لمسته اليوم خلال زيارتنا لمركز دبي للإحصاء، احتفالاً بحصول بيئة عملهم على نسبة 97.16 كمركز أول في سعادة الموظفين للعام الثامن، منها سبع مرات على التوالي، وهو دليل على القدرة على مواصلة الإنجازات، بالاعتماد على فرق العمل، ووضع خطط وأنشطة مبتكرة تنسجم مع تطلعات الموظفين».

ثقافة مؤسسية

وأشار سمو ولي عهد دبي إلى ضرورة خلق ثقافة مؤسسية، تكون المحرك للإبداع وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الموظفين، وأضاف سموه: «السعادة في دولتنا الإمارات ليست هدفاً يتم تحقيقه لمرة واحدة، وإنما نمط حياة نعيشه كل يوم، وبعد حصول مركز دبي للإحصاء على المركز الأول ضمن مؤشر سعادة الموظفين، الذي يجريه برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، نتطلع اليوم إلى تحقيق مرحلة جديدة من السعادة الوظيفية ووضع خطط وأنشطة تنسجم مع تطلعات الموظفين، وتسهم بشكل لافت في تطوير إيجابية بيئة العمل».

أجندة المركز

واطلع سموه خلال الزيارة على أجندة عمل المركز وأهم إنجازاته، إضافة إلى خططه المستقبلية لمواكبة المرحلة الجديدة، من ترسيخ مفهوم السعادة الوظيفية، وخلق بيئة تعزز مستويات الإنتاجية، بما يتوافق مع مفاهيم الاستدامة والسعادة الوظيفية لحكومة دبي، حيث استمع سموه إلى شرح عن أهمية التخطيط في سعادة الموظفين. رافق سمو ولي عهد دبي خلال الزيارة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، والمدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، عارف المهيري.

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