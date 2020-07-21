4.1 مليارات درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» النصفية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 4.1 مليارات درهم للنصف الأول من العام الجاري، منخفضاً بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع حجم المخصصات والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في «نتورك إنترناشيونال»، والتي لم تتكرر في عام 2020.

وأوضح البنك في بيان، أن إجمالي الدخل بلغ 12.6 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 نتيجة نمو القروض وارتفاع دخل الرسوم، بما في ذلك «دينيزبنك»، فيما ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة لتصل إلى 4.2 مليارات درهم، مع زيادة في صافي كلفة المخاطر لتصل إلى 172 نقطة أساس سنوياً.

الأصول

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2% مقارنة بنهاية العام الماضي، ليصل إلى 694 مليار درهم، في حين زادت قروض العملاء بنسبة 1% مقارنة بنهاية عام 2019 لتصل إلى 443 مليار درهم، بينما انخفضت ودائع العملاء بنسبة 2% مقارنة بنهاية العام الماضي لتصل إلى 461 مليار درهم.

كما ارتفعت نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 5.8%، فيما بقيت نسبة التغطية قوية عند نسبة 116.9%.

وبلغ معدل تغطية السيولة 152.5% ومعدل القروض إلى الودائع 96.1%، وهو يشير إلى الوضع السليم للسيولة، فيما بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية نسبة 15.3%، وهي أعلى بنسبة 7% من متطلبات الحد الأدنى.

تحسن

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن «البنك تمكن من تحقيق صافي أرباح بقيمة 4.1 مليارات درهم للنصف الأول من عام 2020، والمحافظة على قوة ميزانيته العمومية».

وأضاف القاسم: «نحن مسرورون للجهود التي بذلها بنك الإمارات دبي الوطني لمساعدة العملاء المتضررين».

وأوضح أن «التحسن الاقتصادي ينعكس من خلال ارتفاع مؤشرات مديري المشتريات في دولة الإمارات لتصل إلى 50.4 نقطة في يونيو، وهي القراءة الأولى التي تشير إلى تحسن خلال العام الجاري».

دعم

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون، إنه «في ظل هذه الظروف الاستثنائية وضعنا في البنك سلامة عملائنا وموظفينا على قائمة أولوياتنا، كما تمكنا على نحو استباقي من الاستمرار في تقديم الدعم إلى قاعدة عملائنا، ليشمل حتى الآن نحو عُشر عملائنا، الذي تمثل في المقام الأول بتأجيل سداد ما يزيد على ثمانية مليارات درهم من الفوائد والمبالغ الأصلية لفترات تصل إلى ستة أشهر».

12 مليون درهم أرباح «الإمارات الإسلامي»

حقق مصرف الإمارات الإسلامي أرباحاً صافية بلغت 12 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2020، فيما بلغ إجمالي الدخل للمصرف 1.1 مليار درهم، منخفضاً بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما انخفضت هوامش الدخل الممول بواقع 25 نقطة أساس، بسبب تراجع معدلات الربح.

وبلغ إجمالي الموجودات 64.2 مليار درهم، منخفضاً بنسبة 1% عن نهاية عام 2019، في حين بلغ صافي الأنشطة التمويلية والاستثمارية المدينة 40.4 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 8% عن نهاية العام الماضي.

وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 10% عن نهاية عام 2019، بينما بلغت نسبة التمويلات منخفضة القيمة 8.2% مع الحفاظ على نسبة تغطية عند 103.2%.

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