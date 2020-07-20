«مطارات دبي»: 154 رحلة مجدولة في «دبي الدولي»

المصدر: أزاد عيشو ■دبي

أظهر الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي أن إجمالي عدد الرحلات المجدولة (المغادرة والقادمة)، أمس، لخدمات المسافرين عبر مطار دبي الدولي، وصل إلى 154 رحلة جوية، مقابل 117 رحلة جوية في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، بنسبة نمو 31.6%.

وشغّلت هذه الرحلات 13 شركة طيران وطنية وأجنبية إلى وجهات عالمية في قارات العالم الست، الجزء الأكبر منها لشركتي «طيران الإمارات»، و«فلاي دبي».

وجهات وشركات

وشملت قائمة الرحلات المتجهة إلى محطات عربية كلاً من: البحرين، الكويت، الإسكندرية، الخرطوم، عمّان، القاهرة، بيروت، وغيرها من الوجهات، في وقت أظهرت فيه البيانات ارتفاعاً متواصلاً في حركة الرحلات المجدولة، مع دخول محطات جديدة إلى شبكة الناقلات الجوية.

وبلغ إجمالي عدد شركات الطيران التي استأنفت رحلاتها المنتظمة إلى مطار دبي الدولي 16 شركة وطنية وأجنبية عقب القرارات والتسهيلات الأخيرة التي اتخذتها حكومة دبي، والتي شملت السماح بالسفر ابتداءً من 23 يونيو الماضي، وبدء استقبال السياح اعتباراً من السابع من يوليو الجاري، إضافة إلى السماح بعودة المقيمين الذين يحملون إقامات صادرة من دبي.

خطوط دولية

ورحّبت مؤسسة مطارات دبي، الأسبوع الجاري، ببدء الرحلات الجوية المنتظمة للخطوط البريطانية، لتنضم إلى قائمة شركات دولية تشمل كلاً من: «بلو إير»، «إير فرانس»، «سيبو باسيفيك»، «مصر للطيران»، الخطوط الإثيوبية، «طيران الخليج»، «كيه إل إم»، «لوفتهانزا»، «ماهان إير»، طيران الشرق الأوسط، الخطوط الجوية الباكستانية، الخطوط الجوية الفلبينية، و«الملكية الأردنية».

رحلات خاصة

وفضلاً عن الرحلات المجدولة المنتظمة لشركات الطيران، فإنه يتم أيضاً تشغيل رحلات «خاصة» (عودة وإجلاء) عبر المطار الذي تعامل مع 86 مليوناً و396 ألفاً و757 مسافراً على مدار عام 2019، ويلعب دوراً أساسياً في ربط حركة السفر العالمية، باعتباره أكبر مطار في العالم من حيث أعداد الركاب الدوليين.

إجراءات احترازية

وتستمر الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المطار، للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين والموظفين. وتشمل التدابير زجاجاً شبكياً وقائياً عند تسجيل الوصول ومنافذ تدقيق الجوازات، وفحصاً حرارياً «عن بُعد»، وفحصاً يدوياً لدرجة الحرارة، ووضع علامات للتباعد الجسدي، وزيادة مستويات التعقيم، وفقاً للمعايير الدولية التي وضعتها السلطات المختصة.

«طيران الإمارات»

بدورها، قالت «شركة طيران الإمارات» إنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى كل من: جوانزو، أديس أبابا، أوسلو، ما يتيح أمام متعامليها مزيداً من خيارات السفر بين الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وإفريقيا وأوروبا، مؤكدة أنها ستزيد رحلاتها المنتظمة إلى 62 محطة ضمن شبكة وجهاتها في أغسطس المقبل.

وبدأت «طيران الإمارات» تشغيل طائرات A380 العملاقة لخدمة المسافرين على رحلاتها إلى كل من «لندن هيثرو»، وباريس، اعتباراً من 15 يوليو الجاري، كما أعلنت أنها ستعيد تشغيل طائرتها العملاقة لخدمة رحلتها اليومية إلى أمستردام، اعتباراً من أول أغسطس المقبل، فضلاً عن تشغل رحلة يومية ثانية بالطائرة ذاتها إلى «لندن هيثرو».

شركة «فلاي دبي»

استأنفت شركة «فلاي دبي» رحلاتها المنتظمة، اعتباراً من السابع من يوليو الجاري، إلى 24 وجهة عالمية، تزامناً مع استئناف حركة السياحة الدولية إلى دبي.

ورحبت الناقلة بأوائل مسافريها من السياح القادمين إلى الإمارة على متن رحلاتها المنتظمة، بعد رفع قيود الطيران التي وضعت استجابة للتدابير المتعلقة بـ«كوفيد-19».

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