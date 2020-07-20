تحذير من احتيال الروابط والمواقع الوهمية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

هناك مواقع وهمية مصممة لخداع المتعاملين وجمع معلوماتهم الشخصية، حيث إنه في بعض الأحيان يتم تضمين روابط إلى مثل تلك المواقع في رسائل البريد الإلكتروني، التي يزعم أنها تأتي من المؤسسات المالية أو غيرها من المؤسسات ذات السُمعة الطيبة. وهنا يجب عدم تتبع روابط ضمن الرسائل الإلكترونية، حتى لو بدا أنها تأتي من المصرف الذي يتعامل مع الفرد، إذ ينبغي دائماً استخدم عنوان «ويب» معروف، أو رابط «مفضل» لصفحات البنك.

وهناك أيضاً بعض الرسائل غير المرغوب فيها، يمكن استخدامها أحياناً لهجمات الاحتيال الإلكتروني، حيث تدعوك إلى النقر على الروابط التي تقوم بتحميل البرمجيات الخبيثة على جهاز الحاسوب أو توجيه المستخدم إلى مواقع وهمية، فإذا تلقى المتعامل أي بريد إلكتروني من مصدر غير معروف، يجب عليه حذفه دون فتحه، كما يمكنه أيضاً تفعيل فلتر الرسائل غير المرغوب فيها الذي سيعمل على إرسال كل الرسائل المشبوهة إلى مجلد خاص يمكنك حذفها منه.

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