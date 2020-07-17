شركة «IO21» للبرمجيات تطلق خدماتها في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

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أعلنت شركة «IO21» للبرمجيات، المتخصصة في توفير الحلول التكنولوجية، عن إطلاق خدماتها في دبي، موضحة أن رؤيتها تتمحور حول مساعدة الشركات وروّاد الأعمال والأفراد في تحويل أفكارهم إلى تقنيات قابلة للاستخدام، في إطار سعيها إلى تطوير ابتكارات جديدة تعزّز جودة الحياة.

وقالت الشريكة المؤسّسة التي تشغل منصب رئيسة قسم التكنولوجيا في الشركة، هايلي يون، إنها «ولدت في كوريا الجنوبية، وتلقت تعليمها في الولايات المتحدة الأميركية، ثم انتقلت إلى دولة الإمارات في سن الـ22، لتحقيق حلمها المتمثل في إدارة شركة تكنولوجيا ناجحة من شأنها إحداث تأثير إيجابي ملموس».

وبينت يون أن «رؤية الشركة تعتمد على تطوير تقنيات تلبي احتياجات جميع المستخدمين على اختلاف إمكاناتهم»، مشيرة إلى أن أحد تقارير موقع (Medium.com) الإلكتروني يظهر أن نحو 15% من سكان العالم يعانون بشكل أو بآخر صعوبات أو عجزاً حركياً، أي أنه بالتزامن مع انتشار تطبيقات الهاتف المحول التي تلعب دوراً رئيساً في الحياة اليومية، لا يتمكن شخص من أصل سبعة أشخاص تقريباً من استخدام تطبيقات الأجهزة المحولة، كما يفعل المستخدمون الآخرون.

وأوضحت يون فكرة الشركة قائلة: «نحرص في (IO21) على تطوير برمجياتنا لجميع المستخدمين دون استثناء، إذ نهتم بإتاحة وصول واستخدام حلولنا من قِبل الجميع، كما ندرك أن العديد من الخوارزميات المذهلة قد لا تحمل الفائدة المرجوّة، في حال عدم معرفة فئة معينة كيفية استخدام الأدوات بالشكل الصحيح، لذلك، ينصب تركيزنا على ابتكار منتجات برمجية متاحة وسهلة الاستخدام».

وأضافت أن «توفير برمجيات وخدمات تقنية تساعد المستخدمين وتأخذ بيدهم دون القيام بكل العمليات نيابةً عنهم، تعدّ من بين أهداف شركتنا».

البداية

عملت هايلي يون أخصائية في مجال أمن المعلومات ومساعدة مدرّسة ومهندسة برمجيات قبل إطلاق شركة «IO21».

وشغلت يون من عام 2017 إلى 2018 منصب مساعدة لشؤون البحث، ضمن مختبر «نويرو إيمج» للأبحاث والتحليلات في كلية الطب بجامعة كارولاينا الشمالية، حيث طوّرت الأداة البرمجية الأوتوماتيكية لقياس السائل الدماغي الشوكي خارج المحور، التي أثبتت فاعليتها في تشخيص أعراض التوحد المبكرة عند الأطفال الرضع. ومن هنا كانت بداية شغفها بابتكار حلول مخصصة لخدمة الجميع.

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