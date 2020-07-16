استقرار أسعار بيع وتأجير العقارات في دبي خلال النصف الأول رغم «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت أحدث البيانات الصادرة عن موقعي «بيوت» و«دوبيزل» بأن أسعار العقارات المعروضة للبيع، والإيجار في معظم الأحياء البارزة في دبي، ظلت مستقرة خلال النصف الأول من عام 2020. وشهدت الأسعار انخفاضات طفيفة لم تتجاوز 4% بشكل عام، مقارنة بالأسعار المسجلة، خلال النصف الثاني من عام 2019، الأمر الذي يؤكد مرونة سوق العقارات في دبي، على الرغم من التداعيات الناجمة عن انتشار جائحة «كورونا»، والقيود المؤقتة التي فرضت على التنقل والسفر خلال الأشهر الماضية، التي أثرت في أداء سوق العقارات في دبي، على غرار معظم الأسواق العالمية، إضافة إلى الأثر الذي خلفته على الملاك وأصحاب العقارات، حيث أصبحوا أكثر مرونة عند التفاوض على أسعار البيع.

وأكد بيان صادر، أمس، أن المشترين المحتملين على كلتا المنصتين العقاريتين لايزالون مهتمين بالمناطق المعروفة في دبي، التي تشتهر بتوفيرها مختلف المرافق والخدمات المناسبة للعائلة، مثل: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، المرابع العربية، ونخلة جميرا، في حين تواصل المجتمعات المتكاملة، مثل: قرية جميرا الدائرية، دبي مارينا، مردف، وجميرا بجذب اهتمام المستأجرين في دبي، بحسب بيانات كل من «بيوت» و«دوبيزل».

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل 15 ألفاً و897 معاملة مبيعات في دبي، في الفترة من يناير إلى يونيو 2020، بقيمة إجمالية بلغت 32.5 مليار درهم. وعلى الرغم من هذا الانخفاض المتوقع للمعاملات العقارية، خلال النصف الأول من العام الجاري، الذي يُعزى إلى القيود المؤقتة على الحركة المطبقة في جميع أنحاء الدولة، فإنه من المرجح أن تشهد السوق العقارية انتعاشاً متزايداً خلال الأشهر المقبلة، وذلك نظراً إلى حزم الدعم الاقتصادي، والإجراءات الاستباقية التي أقرّها المصرف المركزي في الدولة، المتمثلة في زيادة نسبة القرض العقاري إلى قيمة العقار بالنسبة لمشتري العقارات للمرة الأولى.

بيع العقارات

وبحسب بيانات «بيوت» و«دوبيزل» للنصف الأول من العام الجاري، زاد الطلب على المناطق السكنية الملائمة للعائلات من قبل مشتري الفلل السكنية، حيث تصدرت المرابع العربية قائمة أكثر المناطق المرغوبة لشراء الفلل خلال تلك الفترة، تلتها مناطق نخلة جميرا، و«ذا فيلا».

وشهد متوسط السعر للقدم المربعة في المرابع العربية زيادة طفيفة بنسبة 1.6% في النصف الأول، حيث ارتفع من 882 درهماً إلى 896 درهماً للقدم المربعة.

وحافظت منطقة نخلة جميرا على أسعار عقاراتها دون تغيير إلى حد كبير، حيث تراوح متوسط سعر القدم المربعة عند 2027 درهماً خلال النصف الأول.

أما بالنسبة للمناطق الجديدة في دبي، مثل: «دبي هيلز استيت»، «دبي لاند»، «داماك هيلز (أكويا من داماك»، و«أكويا أكسجين»، فبقيت ضمن أكثر المناطق جذباً لمشتري ومستثمري الفلل، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020.

وفي ما يتعلق بالشقق الجاهزة المعروضة للبيع، لاتزال دبي مارينا تحتل صدارة قائمة المناطق الأكثر طلباً من قبل المشترين والمستأجرين، خلال النصف الأول من العام الجاري.

فرص واعدة

وفي الوقت ذاته، واصلت العقارات قيد الإنشاء في دبي بتوفير فرص واعدة للاستثمار في مشروعات متكاملة وبأسعار مناسبة. ووفقاً لبيانات موقع «بيوت»، كانت منطقتا «أكويا أكسجين» و«دبي لاند»، أكبر نسبة طلب من قبل المستثمرين المحتملين المهتمين بشراء عقارات على المخطط، خلال النصف الأول من العام الجاري.

إيجار العقارات

ظلت «مردف» المنطقة الأكثر طلباً لاستئجار الفلل في دبي خلال النصف الأول. وشهد متوسط إيجار الفلل في المنطقة انخفاضاً من 99 ألفاً إلى 95 ألف درهم سنوياً بنسبة 4% للفلل المكونة من ثلاث غرف نوم. بينما ظلت إيجارات الفلل المكونة من أربع وخمس غرف نوم مستقرة، خلال الفترة ذاتها عند متوسط 115 ألفاً و123.5 ألف درهم سنوياً على التوالي.

وشهدت المناطق المميزة، مثل: جميرا، الينابيع والمرابع العربية استقراراً في متوسط الإيجارات السنوية بشكل عام خلال النصف الأول. وشملت قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الفلل بعض المناطق السكنية المعروفة، مثل: البرشاء وأم سقيم، إضافة إلى المجمعات السكنية الجديدة، مثل: دبي هيلز استيت، أكويا أكسجين وريم.

وواصلت قرية جميرا الدائرية تصدرها لقائمة المناطق الأكثر طلباً من المستأجرين. وشهدت الإيجارات السنوية في المنطقة انخفاضات طفيفة في النصف الأول، حيث وصل متوسط إيجار الاستديو إلى 34 ألف درهم سنوياً، و50 ألف درهم سنوياً للشقق من غرفة نوم واحدة، و72 ألف درهم سنوياً للشقق من غرفتي نوم.

واحتلت دبي مارينا المرتبة الثانية في قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق في دبي، حيث شهدت انخفاضات طفيفة راوحت بين 2 و3% خلال الفترة ذاتها.

وشهدت الأحياء القديمة، مثل: بر دبي، النهدة، وديرة، إضافة إلى واحة دبي للسيليكون والمدينة العالمية استقراراً في متوسط الإيجارات خلال فترة المقارنة.

تحد غير مسبوق

قال الرئيس التنفيذي لموقعي «بيوت» و«دوبيزل»، حيدر علي خان: «شهدنا تكاتف المواطنين والمقيمين في الإمارات مع الحكومة الرشيدة، لمواجهة تحدي أزمة (كورونا) والتغلب عليه. وبالمثل، تمكن قطاع العقارات في دبي من التكيف مع المعطيات التي فرضها الوباء، خلال الأشهر الماضية، وأخص بالذكر منها الاعتماد على الأدوات الرقمية لتسهيل الأنشطة العقارية، والبقاء على تواصل الدائم مع المشترين والمستأجرين المحتملين».

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