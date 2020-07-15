«السكن» يقود انخفاض التضخم السنوي في دبي 3.44% خلال يونيو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك في دبي بنسبة 3.44%، خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضح مركز دبي للإحصاء في تقرير صادر، أمس، أن أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفضت بنسبة 5.54%، التي خفضت التضخم بمقدار 2.29 نقطة، فيما تراجعت أسعار قسم النقل بنسبة 13.39%، التي خفضت التضخم بمقدار 1.54 نقطة.

ووفقاً للتقرير، انخفضت أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 11.63% التي خفضت التضخم بمقدار 0.24 نقطة، كما انخفضت أسعار قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.44%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، بينما تراجعت أسعار قسم الاتصالات بنسبة 0.10%.

في المقابل، بيّن التقرير أن مؤشر الأسعار ارتفع لكل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.49%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.45 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.87%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.17 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 15.96%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوّعة بنسبة 0.50%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.25%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.12%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.06%.

إلى ذلك، ارتفع المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في يونيو 2020، مقارنة بشهر مايو السابق بنسبة 0.16%، نتيجة ارتفاع أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.28%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.11 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوّعة بنسبة 0.86%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.05 نقطة، وقسم النقل بنسبة 0.11%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

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