115 رحلة مجدولة في مطار دبي الدولي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهر الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي أن إجمالي عدد الرحلات المجدولة (المغادرة والقادمة)، يوم أمس، لخدمات المسافرين عبر مطار دبي الدولي، وصل إلى 115 رحلة جوية، شغلتها 12 شركة طيران وطنية وأجنبية إلى وجهات عالمية.

وبحسب المؤسسة، فقد استأنفت 13 شركة طيران دولية رحلاتها المجدولة، إضافة إلى شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، عقب القرارات والتسهيلات الأخيرة التي اتخذتها حكومة دبي، وتضمنت السماح بالسفر ابتداءً من 23 يونيو الماضي، وبدء استقبال السياح، اعتباراً من السابع من يوليو الجاري، إضافة إلى السماح بعودة المقيمين، الذين يحملون إقامات صادرة من دبي.

عودة وإجلاء

وفضلاً عن الرحلات المجدولة المنتظمة لشركات الطيران، فإنه يتم أيضاً تشغيل رحلات «خاصة» (عودة وإجلاء) عبر المطار الذي تعامل مع 86 مليوناً و396 ألفاً و757 مسافراً على مدار عام 2019، ويلعب دوراً أساسياً في ربط حركة السفر العالمية، باعتباره أكبر مطار في العالم من حيث أعداد الركاب الدوليين.

وتستمر الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المطار، للمحافظة على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين. وتشمل التدابير زجاجاً شبكياً وقائياً عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات، وفحصاً حرارياً عن بُعد، وفحصاً يدوياً لدرجة الحرارة، ووضع علامات للتباعد الجسدي، وزيادة مستويات التعقيم، وفقاً للمعايير الدولية التي وضعتها السلطات المختصة.

ناقلات أجنبية

وشملت قائمة الناقلات الأجنبية، التي تعمل من مطار دبي الدولي: خطوط «بلو إير»، «إير فرانس»، «سيبو باسيفيك»، «مصر للطيران»، «الإثيوبية»، «طيران الخليج»، «كيه إل إم»، «لوفتهانزا»، «ماهان إير»، طيران الشرق الأوسط، الخطوط الجوية الباكستانية، الخطوط الجوية الفلبينية، و«الملكية الأردنية».

«طيران الإمارات»

بدورها، تعمل جميع رحلات «طيران الإمارات» من مبنى الركاب رقم (3) في مطار دبي الدولي، بينما ستعمل جميع شركات الطيران الأخرى من المبنى رقم (2) أو المبنى رقم (3). وبناءً على ذلك، يجب على جميع المسافرين التحقق من تذاكرهم للتأكد من المبنى الذي ستقلع منه الرحلة، في جميع الأوقات قبل الوصول إلى المطار.

وأوضحت «طيران الإمارات» أنها ستوفر خدمات ركاب منتظمة إلى 52 محطة ضمن شبكة وجهاتها في يوليو الجاري، كما أعلنت، أخيراً، أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى ست وجهات أخرى، ما يتيح أمام المتعاملين مزيداً من خيارات السفر إلى دبي وعبرها، وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي ستخدمها «طيران الإمارات» بحلول منتصف أغسطس 2020 إلى 58 وجهة، بما فيها 20 مدينة في أوروبا، و24 مدينة في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية.

«فلاي دبي»

استأنفت شركة «فلاي دبي» رحلاتها المنتظمة، اعتباراً من السابع من يوليو الجاري، إلى 24 وجهة عالمية، تزامناً مع استئناف حركة السياحة الدولية إلى دبي، ورحبت الناقلة بأوائل مسافريها من السياح القادمين إلى الإمارة على متن رحلاتها المنتظمة، بعد رفع قيود الطيران التي وضعت استجابة للتدابير المتعلقة بـ«كوفيد-19».

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