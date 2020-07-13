«العربية للسيارات»: الاستعداد المبكر وتوظيف التقنيات مكنتنا من مواجهة «كورونا»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

ترصد «الإمارات اليوم»، من خلال سلسلة حوارات، كيفية تعامل مجتمع الأعمال في الإمارات مع تداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، وتشمل الحوارات نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين، في قطاعات كالسياحة والضيافة والطيران والعقارات والتجزئة، وغيرها من القطاعات الحيوية، للوقوف على الآليات التي طبقتها شركات القطاع الخاص لتجاوز تأثيرات الأزمة الراهنة، التي أثرت في الاقتصاد المحلي والعالمي.

كما يتم رصد تأثيرات خطة الدعم الاقتصادي، التي طبقها المصرف المركزي بقيمة تتجاوز 256 مليار درهم، وأيضاً سلسلة المحفزات التي طرحتها الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، في إطار جهود تخفيف تداعيات انتشار وباء فيروس «كورونا» على الاقتصاد الوطني.

وتتطرّق سلسلة الحوارات إلى كيفية إسهام عودة النشاط مجدداً، لمختلف القطاعات الاقتصادية في استعادة روح النشاط ودورة الحياة الاقتصادية السائدة قبل ظهور أزمة «كورونا»، فضلاً عن رؤية المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد الوطني، وكيفية استعادة مستويات النمو المحققة قبل تداعيات الفيروس، بجانب رصد أي حوافز أو متطلبات للمستثمرين من الجهات الحكومية، لمساعدتهم على استعادة نشاطهم، وزيادة معدلات النمو وفرص التوظيف، خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك اقتصاد الإمارات مقومات رئيسة، تجعله أكثر قدرة وصلابة على مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية، وتتضمن سياسة التنويع الاقتصادي الناجحة، التي بدأتها الإمارات منذ أكثر من 30 عاماً، بجانب امتلاكها أصولاً استثمارية ضخمة توفر لها سيولة مالية كافية، فضلاً عن السياسات الاقتصادية المنفتحة، وبيئة العمل التنافسية التي تمتاز بها دولة الإمارات.

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أفادت الشركة العربية للسيارات، إحدى شركات مجموعة «عبدالواحد الرستماني»، ووكيل سيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» في دبي والإمارات الشمالية، بأن الاعتماد على معايير الاستعدادات المبكرة والجاهزية وتوظيف الحلول التقنية من أبرز الآليات التي مكنت الشركة من مواجهة تداعيات «كورونا» في الأسواق.

وأشارت، في حوار لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الجائحة ركزت مفاهيم التخطيط الاستباقي في قطاعات الأعمال المحلية بشكل كبير، لافتة إلى أن الفارق بين الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وأزمة فيروس «كورونا»، يتمثل في أن تبعات الأخيرة تعدّ غير مسبوقة وتأثيراتها أكثر توسعاً عالمياً، مع إغلاقها التام لعدد من الأنشطة والقطاعات، مبينة أن الشركة ستعمل، خلال الفترة المقبلة، على تطبيق حلول التجارة الإلكترونية، التي تتيح للعميل استكمال عملية الشراء والدفع عن بُعد.

استعداد مبكر

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات، ميشيل عياط، إن «الاعتماد على معايير الاستعداد المبكر والجاهزية وتوظيف الحلول والخدمات التقنية، كانت من أبرز الآليات التي مكنت الشركة من مواجهة تداعيات (كورونا) في الأسواق».

وأضاف أن «من أهم العوامل التي خففت من تأثيرات الأزمة، هي العمل بروح الفريق الواحد، وأثبت ذلك جدارة واضحة في تجاوز الكثير من التحديات، رغم ظروف العمل عن بُعد. وعلاوة على ذلك، الحلول المبتكرة والتدابير والآليات التي قمنا بتوظيفها مبكراً فور ظهور وتفشي الفيروس، للمحافظة على استمرارية خدمة المتعاملين».

وأشار إلى أن «الشركة عملت على تطبيق أساليب خدمة العملاء عن بُعد، بفضل وجود البنية التحتية الرقمية التي ساعدتنا على التأقلم مع المستجدات. ولم يشعر العميل أنه بعيد عند طلبه أو حاجته إلى أي خدمة، لاسيما أننا وضعنا بين يديه العديد من التطبيقات ومركز اتصال متقدم، كما أن الشركة تعمل حالياً على إنجاز عدد من الخدمات التقنية الافتراضية، التي سيتم الإعلان عنها خلال فترات قريبة مقبلة، وسنعمل على تطبيق حلول التجارة الإلكترونية، التي تتيح للعميل استكمال عملية الشراء والدفع عن بعد». ولفت عياط إلى أن «معظم الشركات حول العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تواجه حالياً أوقاتاً صعبة وتحديات واضحة، قد تحدّ من استمرار أعمالها بسبب تأثير الجائحة، لكن السعي إلى توظيف الحلول يمكن أن يساعد على تجاوز المعوقات. ومنذ بداية ظهور الأزمة، عملت (العربية للسيارات) على إطلاق خطة الفريق الواحد للتعامل معها، وركزت على ضرورة التواصل الدائم مع عملائنا، والعمل على تلبية احتياجاتهم بطرق أكثر تنوّعا، من خلال توظيف تقنيات العمل عن بُعد، واستخدام أحدث التطبيقات».

وركز على أن «أزمة (كورونا) تركت تأثيرات على قطاعنا، لكن الإجراءات التي اتخذناها والحلول التي قمنا بتوظيفها، ضمنت لنا استمرار العمليات، مع تقديم عدد من العروض على العلامات التجارية الثلاث لسيارات (نيسان ورينو وإنفينيتي)».

عروض جديدة

وتابع أن «الشركة استندت في استراتيجيتها وعروضها الجديدة إلى أسس لا تهدف فقط إلى استمرارية الأعمال، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، بل توفير خيارات أكثر تنوعا مثل، توفير حلول تأجير السيارات للأفراد والشركات للحدّ من الالتزامات المالية. ونعتقد أن الطلب على التأجير سيرتفع في هذه الفترة، مع اتخاذنا الاستعدادات التامة لذلك، إلى جانب تسهيل عملية الشراء».

وأفاد عياط بأن «الشركة أدركت تداعيات الأزمة في وقت مبكر، وبذلنا الجهود اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عنها. وتطلب منا ذلك إدارة هذه الأزمة، ومن ثم تطبيق الكثير من الإجراءات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المنشودة. وتمكنّا من تحقيق كل ذلك، من خلال تنظيم عملياتنا وتقديم خدماتنا عن بُعد لضمان الوقاية، تماشياً مع المبادئ التوجيهية التي أعلنت عنها الجهات الصحية المختصة في الإمارات».

ظروف وهيكلة

وأضاف: «إننا نؤمن بجدية الظروف الاستثنائية الراهنة، وعندما ندرك تبعاتها، يكون لزاماً علينا دمج الابتكار في كل عملياتنا. وهنا تبرز أيضاً الجوانب المتعلقة بالتسويق، في حملاتنا الترويجية خلال رمضان الماضي، والعروض المتزامنة مع نهاية كل أسبوع». وأشار إلى أن «الشركة أطلقت، أخيراً، برنامجاً مبتكراً للتأجير طويل الأجل للأفراد والشركات، حيث يمكن للعملاء الاستفادة منه لقيادة السيارات التي يرغبون فيها، بموجب عقد يراوح بين سنة وثلاث سنوات مقابل رسوم مالية معقولة، مع إتاحة الفرصة لهم لشراء تلك السيارات بعد نهاية مدة التأجير بقيمتها السوقية المناسبة». وقال عياط إن «الشركة بادرت بشكل مبكر في اتباع خطط إعادة الهيكلة، الأمر الذي ساعدنا في التغلب على كثير من التداعيات التي ظهرت في أعقاب الأزمة. وندرك تماماً أن قطاعنا وعملياتنا تتطلب التجديد المستمر، ومواكبة الظروف والمستجدات بشكل متواصل. وعند ظهور الجائحة، كان من السهل علينا اتخاذ التدابير الداخلية وتطبيقها على كل عملياتنا. وعلى المستوى الإداري، فقد ركزنا على تكريس أوقات الموظفين في المكاتب، للإسهام في صياغة الحلول والخطط المبتكرة، للتعامل مع الظروف الاستثنائية. وتطلب ذلك منا الاستغلال الأمثل للكوادر البشرية، والسعي إلى تطوير قدرات الفرق المتخصصة». وحول الفرق بين الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وأزمة «كورونا» الحالية، أوضح أنه «لكل أزمة ظروفها وتأثيرها، لذلك لا يمكن التعامل مع الأزمات بالطريقة نفسها أو تطبيق الحلول أو الخطط ذاتها، وعند العودة إلى أزمة عام 2008، نجد أن أمواجها وصلت إلى الإمارات والمنطقة، كما أثرت في أداء مختلف الصناعات، ولم يكن قطاع السيارات استثناءً ورغم ذلك، لم يدم التأثير طويلاً بعد أن حل الاستقرار سريعاً ومن ثم الانتعاش في السوق».

وأشار إلى أنه «لا يوجد وجه مقارنة بين الأزمتين (السابقة والحالية)، فجائحة (كورونا) ضربت العالم بأسره، وأدت إلى الإغلاق التام لمعظم القطاعات، وتوقفت الأنشطة تماماً، ويمكن القول إن تبعاتها تعد غير مسبوقة. ومع ذلك، فقد دفعت الجميع إلى ضرورة العمل بيقظة، وفتحت عيوننا على المستقبل لوضع الخطط الاحترازية، وتشجيع التفكير الاستباقي في قطاعات الأعمال المحلية لتوقع الكوارث والأزمات».

العنصر البشري

قال الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات، ميشيل عياط، إنه «يوجد اختلاف بين الأزمة المالية لعام 2008، وأزمة (كورونا) الحالية، ومن أهم ما يميز جائحة (كورونا)، تأثيرها في العنصر البشري، وتقييد الحركة خوفاً من العدوى، ليمتد تأثير ذلك إلى الشركات وبالتالي القطاعات. ورغم توافر حلول العمل عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات، والتواصل مع العملاء، فإنها هددت معظم القطاعات والمهن. وهنا تبرز الحاجة إلى أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، على المستويين العالمي والمحلي، للعمل سوياً من أجل التغلب على التحديات الهائلة التي خلّفتها الأزمة». وأوضح أن «من النصائح الموجهة إلى الشركات ومؤسسات الأعمال للتعامل مع تداعيات أزمة جائحة (كورونا)، بأنه يجب على الشركات أولاً التعامل وفق معطيات المرحلة، وما تفرضه علينا جميعاً من منهجية ومن المهم أيضاً عدم الاستهانة بتطبيق أعلى معايير الجودة».

ميشيل عياط:

«(كورونا) تركت تأثيرات على قطاعنا وتوظيف الحلول، ضمن لنا استمرار العمليات».

«لكل أزمة ظروفها وتأثيرها، ولا يمكن التعامل مع الأزمات بالحلول نفسها أو الخطط ذاتها».

«توقعات بارتفاع الطلب على تأجير السيارات، واتخذنا الاستعدادات التامة لذلك».

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