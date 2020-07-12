"طيران الإمارات": استئناف تشغيل "العملاقة" في 15 يوليو الجاري

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قالت شركة "طيران الإمارات" إنها ستبدأ تشغيل طائرات A380 لخدمة المسافرين على رحلاتها إلى كل من لندن هيثرو وباريس، وذلك اعتباراً من 15 يوليو المقبل.

وتتطلع الشركة إلى إعادة تشغيل هذه الطائرة تدريجياً لخدمة مزيد من الوجهات خلال الفترة المقبلة، منذ أن أدى وباء "كوفيد-19" إلى وقف أسطول الركاب في مارس الماضي.

وتشغل الشركة أسطولاً مكوناً من 115 طائرة A380 و155 طائرة بوينغ 777 ذات الجسم العريض.

وقالت "طيران الإمارات"، إنها تشغل حالياً وستوفر خدمات ركاب منتظمة إلى 52 محطة ضمن شبكة وجهاتها في شهر يوليو الجاري، وأعلنت أخيراً أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى 6 وجهات أخرى، ما سيتيح أمام متعامليها مزيداً من خيارات السفر إلى دبي وعبرها، وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي ستخدمها طيران الإمارات بحلول منتصف أغسطس 2020 إلى 58 وجهة، بما فيها 20 مدينة في أوروبا و24 مدينة في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية.

ويمكن لمتعاملي الناقلة السفر عبر دبي بين الأميركتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية أو التوقف في دبي، حيث أعادت المدينة فتح أبوابها لاستقبال الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

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