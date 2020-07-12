"ويز إير أبوظبي" تعلن عن بدء تسيير رحلاتها عبر شبكتها الجديدة في أكتوبر

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أعلنت شركة ""ويز إير أبوظبي" الناقل الوطني الأحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء تسيير رحلات جديدة على متن طائرتين حديثتين من طراز "إيرباص A321neo"، إلى ست وجهات انطلاقاً من أبوظبي وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2020.

وستتوفر تذاكر الرحلات الجديدة عبر الموقع والتطبيق الإلكتروني للشركة بأسعار منخفضة تبدأ من 129 درهم إماراتي.

كما أطلقت الشركة النسخة العربية من تطبيقها وموقعها الإلكتروني لتسهل على المسافرين إجراءات حجز التذاكر عبر الإنترنت.

تهدف الشركة من خلال توفير الأسعار المنخفضة والجودة العالية إلى تعزيز نمو الطلب على السفر وتحفيز حركة الطيران بما سيدعم نهج أبوظبي لتنويع مواردها السياحية والاقتصادية.

وسيكون لشركة "ويز إير أبوظبي" أدنى تأثير بيئي بفضل طائراتها من طراز "إيرباص A321neo" ، كما ستكون الأقل تكلفة بين منافساتها على مستوى المنطقة، حيث ستدعم الطائرتين التي ستكون أبوظبي مقراً لها المسارات إلى ست وجهات جديدة في مدن والإسكندرية وأثينا وكوتايسي، ولارنكا وأوديسا ويريفان.

وسيسهم هذا الإعلان في إضافة 350 ألف مقعد سنوياً لقدرة الطيران الاستيعابية لدولة الإمارات، وإضافة أربع طائرات جديدة من طراز "إيرباص A321neo" خلال الأشهر الستة الأولى من بدء العمليات، في حين سيتم الإعلان عن مسار تلك الطائرات في وقت لاحق.

ويأتي إعلان موعد بدء تسيير الرحلات الجديدة لشركة ويز إير أبوظبي، بالتزامن مع اتخاذ الشركة لمجموعة جديدة من التدابير الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والموظفين، بما يشمل تنظيف وتعقيم الطائرات بشكل يومي باستخدام معقمات مضادة للفيروسات، وتوزيع مناديل معقمة على المسافرين أثناء صعودهم الطائرات والتوقف عن توفير المجلات والصحف.

وأكدت الشركة أن جميع المسافرين على متن طائراتها وطاقم العمل ملزمون بارتداء كمامات الوجه والقفازات، كما دعت الشركة المسافرين للالتزام باتباع معايير التباعد الاجتماعي والاستفادة من تقنيات الدفع اللاتلامسي في حال إجراء عمليات شراء على متن الطائرة، إضافة إلى إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت التي تشمل حجز رحلاتهم وتسجيل الوصول وتسليم الأمتعة، والمسار السريع لاستكمال إجراءات السفر والاستفادة من المزايا التي توفرها الشركة لمسافريها وذلك لتفادي الاتصال المباشر بين الأفراد داخل المطار.

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