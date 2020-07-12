«رواد الأعمال الإماراتيين» تنظم ندوة حول تجاوز تداعيات «كورونا»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظم جمعية «رواد الأعمال الإماراتيين» ندوة حوارية افتراضية، بعد غدٍ، تحت عنوان «المشتريات الحكومية ورواد الأعمال – فرص وتحديات».

وتناقش الندوة، دور «إدارة المشتريات الحكومية» بوزارة المالية، في تمكين رواد الأعمال الإماراتيين، من تجاوز تداعيات أزمة «كورونا» (خلال وبعد الأزمة)، وأهمية تفعيل منصة خاصة للمشتريات الحكومية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تستعرض الندوة الدور الوطني والاجتماعي لرواد الأعمال الإماراتيين ومساهماتهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل لمواطني دولة الإمارات من خلال إعادة تدوير منظومة نمو الأعمال بما ينعكس على الاقتصاد الوطني.

وتتطرق الندوة إلى نقاشات حول إمكانية إعطاء الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة عادلة من المناقصات الحكومية، في ظل تضرر رواد الأعمال الإماراتيين من المنافسة غير المتكافئة أحياناً، وكذلك أهمية تعاون المشتريات الحكومية في توفير الصفقات والعقود لرواد الأعمال الإماراتيين وإيجاد الحلول المناسبة، وأهمية تطبيق الحوكمة لإدارات الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان الارتقاء بجودة العمل والاستدامة.

ويشارك في الندوة، عدد كبير من كبار المتحدثين، حيث يتطرق رئيس مجلس إدارة «جمعية رواد الأعمال الإماراتيين»، سند المقبالي، إلى العديد من التحديات التي تواجه رواد الأعمال الإماراتيين، على خلفية تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا وما بعدها.

كما تتحدث خلال الندوة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة بـ«وزارة المالية»، مريم محمد الأميري، ومدير «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» بوزارة الاقتصاد، المهندسة عزة سليمان، والمدير التنفيذي بمكتب المشتريات الحكومية في «دائرة الإسناد الحكومي» بأبوظبي، تريس أحمد الكتبي.

كما يشارك في الجلسة بالحديث، مدير مشتريات أول «طيران الإمارات»، منى الشعفار، ومدير إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد في «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، محمد الجنيبي، ومدير برنامج المشتريات الحكومية في «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، ثريا محمد، ومدير المحتوى المحلي في «مجموعة الاتحاد للطيران»، سلطان المهيري، والرئيس التنفيذي لشركة «آي للتجارة العامة»، إبراهيم بن شاهين.

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