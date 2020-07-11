«صالة السعادة» تعزز مكانة دبي وجهة مثالية لجذب الأعمال

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عن فتح أبواب «صالة السعادة» من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 2:30 ظهراً، مشدداً على الالتزام بالتدابير الوقائية، مثل التعقيم، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات.

وأوضح القطاع أن خطوته تأتي في إطار الحرص على رفع مستوى كفاءة الأداء، وتوفير بيئة خدمية متميزة لتحقيق سعادة مجتمع الأعمال، وتلبية احتياجاته في مختلف مناطق الإمارة.

وتعكس «صالة السعادة» التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي وجهة مثالية لجذب وازدهار الأعمال، إضافة إلى نشر ثقافة إسعاد المتعاملين، وتحقيق أفضل النتائج، ودعم نموذج العمل الحكومي الذي يهتم بالسعادة والإيجابية.

وتقدم الصالة جميع خدمات التسجيل والترخيص التجاري، أبرزها: خدمة إصدار الموافقة المبدئية، وخدمات كاتب العدل، وحجز الاسم التجاري، وإصدار الترخيص، وتعديل الترخيص، وإلغاء الترخيص.

ولفت قطاع التسجيل والترخيص التجاري إلى أنه يعمل باستمرار، بما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية في دبي، ويعزز صدارة تصنيف دولة الإمارات في مؤشر تقرير مزاولة الأعمال الصادر من البنك الدولي. كما يسعى القطاع إلى تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الخدمة المعرفية والتواصل مع المتعاملين، ويعمل على توسيع قنوات التسجيل والترخيص التجاري من خلال فروع اقتصادية دبي، وعبر مراكز الخدمة، لتقديم الخدمات الحكومية تحت سقف واحد. والهدف هو الحصول على أفضل الحلول والآليات المبتكرة التي تخدم المتعاملين، وتحقق سعادتهم، وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

الصالة تفتتح أبوابها من الساعة 7:30 صباحاً إلى 2:30 ظهراً.

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