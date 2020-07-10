«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى 6 مدن جديدة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى ست وجهات أخرى جديدة، ما سيتيح أمام عملائها مزيداً من خيارات السفر إلى دبي وعبرها.

وأوضحت الناقلة في بيان أن المدن الجديدة التي ستنضم إلى شبكتها العالمية تشمل: جنيف (15 يوليو)، لوس أنجلوس (22 يوليو)، دار السلام (الأول من أغسطس)، براغ وساو باولو (الثاني من أغسطس) وبوسطن (15 أغسطس).

وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي ستخدمها «طيران الإمارات» بحلول منتصف أغسطس المقبل إلى 58 وجهة، بما فيها 20 مدينة في أوروبا، و24 مدينة في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. وإضافة إلى ذلك، ستشغل «طيران الإمارات» رحلات إلى الكويت بعد تلقي الموافقات الحكومية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «نشهد ارتفاعاً متواصلاً في اهتمام العملاء والطلب على السفر، منذ الإعلان عن فتح أبواب دبي أمام الزوار من السياح ورجال الأعمال، وأيضاً مع اتساع خيارات السفر التي نوفرها ونحن نعيد تدريجياً ربط وجهات شبكة خطوطنا». وأضاف كاظم أنه «في الوقت الذي نواصل العمل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاستئناف عمليات الطيران، فإننا نؤكد على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية صحة وسلامة عملائنا وموظفينا». وذكر أنه يمكن لعملاء «طيران الإمارات» السفر عبر دبي بين الأميركتين وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية، أو التوقف في دبي، مشيراً إلى أنه مع إعادة فتح الحدود تدريجياً راجعت «طيران الإمارات» سياسات الحجز لتوفير مزيد من المرونة.

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