"ميبل إنفست" تدرس الاستحواذ على كامل أسهم "داماك"

المصدر: مدحت السويفي - دبي





قالت شركة "ميبل إنفست كو ليميتد" الممثلة لحسين سجواني ومجموعته، إنها تدرس فرصة الاستحواذ على كامل الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لشركة داماك العقارية المدرجة في سوق دبي المالي، وذلك كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية.

وأضافت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي اليوم الخميس، أنها تدرس بشكل مستمر الفرص الاستثمارية على الصعيدين الدولي والإقليمي، ويشمل ذلك في الوقت الحالي فرصاً مختلفة في المملكة المتحدة وقارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لفرصة الاستحواذ على أسهم "داماك".

ونقلت وكالة رويترز مؤخراً أن رئيس داماك العقارية، يدرس تحويل الشركة لمساهمة خاصة مرة أخرى.

الى ذلك، أكد بيان الشركة أنها لم تتقدم بأي عرض سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، ولم تبرم أي اتفاق حتى تاريخه بخصوص الاستحواذ على شركة "داماك".

وذكرت أنها لا تزال في مرحلة تقييم فرصة الاستحواذ هذه، فلا يجب اعتبار هذا الإفصاح إعلانا عن نية تقديم عرض.

وكانت "داماك" أكدت مطلع الشهر الجاري، أنها لم تستلم أي طلبات من أي جهة تضمن نية الاستحواذ، وذلك في بيان توضيحي حول الخبر المتداول في وسائل الإعلام بخصوص عزم حسين سجواني رئيس "داماك العقارية" شراء حيازات مساهمي الأقلية في الشركة وتحويلها لشركة خاصة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news