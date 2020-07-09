اقتصادية دبي: 2495 شركة تعمل في تجارة الخضراوات والفاكهة بالإمارة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في مجال تجارة الخضراوات والفاكهة يصل إلى 2495 شركة، منها 557 شركة تعمل في مجال تجارة الخضراوات والفاكهة المجففة، ويتم ترخيص الشركات العاملة في هذا المجال منذ عام 1963 وحتى العام الجاري.

وأكدت اقتصادية دبي، في بيان أمس، أن قطاع تجارة الخضراوات والفاكهة يستفيد من المزايا الاستثنائية التي توفرها إمارة دبي على صعيد تطوير البنية التحتية وجاهزية الخدمات اللوجستية، حيث تُعد سرعة الإنجاز في تقديم الخدمات من المزايا الأساسية التي توفرها الإمارة لهذا القطاع الحيوي.

وتوزّعت الرخص البالغ عددها 2495 رخصة حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت حصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 1522 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 961 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 12 رخصة تجارية. وأوضح التقرير أن توزيع الرخص لأعلى 10 مناطق فرعية كان كآلاتي: رأس الخور الصناعية الثالثة، رأس الخور، القرهود، بور سعيد، رأس الخور الصناعية الثانية، الراس، المرر، المركز التجاري الأول، الكرامة، وهور العنز شرق.

وحسب التقرير، وصل إجمالي عدد رجال وسيدات الأعمال في مجال تجارة الخضراوات والفاكهة بدبي إلى 8799 مستثمراً، منهم 8596 رجل أعمال، و203 سيدات أعمال، في حين وصل معدل بقاء الشركات في هذا القطاع إلى 86%.

وفي ما يتعلق بالشكل القانوني للرخص العاملة في مجال تجارة الخضراوات والفاكهة، تأتي رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً بـ1963 رخصة، تليها المؤسسات الفردية بـ283 رخصة. وتضم الأشكال القانونية أيضاً أعمالاً مدنية، شركة ذات مسؤولية محدودة، الشخص الواحد، فرعاً لشركة مقرها في إمارة أخرى، تضامنية، ومساهمة خاصة.

وذكرت مؤسسة «ريسيرش آند ماركيت العالمية» في تقرير لها تحت عنوان «سوق الخضراوات والفاكهة في الإمارات، الاتجاهات والنمو والتوقعات 2020-2025» أن الإمارات هي ثاني أعلى مستهلك للأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية. وأضاف التقرير أن قيمة سوق الخضراوات والفاكهة في الإمارات بلغت 13.6 مليار درهم في عام 2018، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب 9.93% خلال الفترة المتوقعة 2020 – 2025.

8799 مستثمراً عدد رجال وسيدات الأعمال في مجال تجارة الخضراوات والفاكهة.

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