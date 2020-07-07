«أبوظبي العالمي» و«آيرينا» يسهلان الاستثمار في الطاقة المتجددة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقع سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، تأكيداً على التزامهما المشترك، لتعزيز التمويل المستدام في دولة الإمارات والمنطقة.

وبموجب المذكرة، سيعزز سوق أبوظبي العالمي و«آيرينا» التزامهما المشترك في ترويج الحلول، التي من شأنها تسهيل الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وقع الاتفاقية كلٌّ من: الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، ظاهر بن ظاهر المهيري، والمدير العام لـ«آيرينا»، فرانشيسكو لا كاميرا.

وقال المهيري: «نتطلع في سوق أبوظبي العالمي، دوماً، إلى العمل مع شركائنا الاستراتيجيين محلياً ودولياً، لتعزيز مبادرات الاستدامة في دولة الإمارات، بما في ذلك أجندة التنمية المستدامة 2030، والحفاظ على استدامة المشهد المالي لدولة الإمارات».

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