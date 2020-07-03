ضوابط خاصة لإعادة افتتاح مراكز "المساج" في دبي

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

قالت اقتصادية دبي انها أعادت أنشطة خدمات التدليك (المساج) والمنتجعات الصحية (سبا)، وذلك في مراكز التسوق والمرافق الفندقية والصالونات النسائية وصالونات الحلاقة خارج مراكزالتسوق.

وبحسب تعميم صادر عن اقتصادية دبي فإن بروتوكول افتتاح الأنشطة يستبعد غرف وحمامات البخار وغرف الجليد وغرف الاستنشاق والجاكوزي والحمام الساخن والحمام المغربي والتركي.

وأفادت اقتصادية دبي بأن الإجراءات الواجب اتباعها في مراكز المساج تتضمن ضورة توفير غرفة عزل في المنشأة وأن تضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة لـ فيروس (كوفيد – 19 ) بالإضافة إلى إجراءات التعقيم وفقا لإرشادات بلدية دبي وهيئة الصحة بدبي.

ويشمل البروتوكول وجوب اعتماد جدول للتعقيم لضمان استمرارية التعقيم في المنشأة وتجنب استخدام أي مواد كيميائية ضارة قد تضر بصحة الأفراد الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي و ما الى ذلك، كما يجب تنظيف وتعقيم جميع الأسطح والمناطق المشتركة في منشأة بعد كل استخدام أو مرة واحدة على الأقل كل ساعة، مثل السلالم المتحركة والمصاعد والقضبان والعدادات ومفاتيح الإضاءة ودورات المياه بما في ذلك مقابض الأبواب والعدادات والدرابزين ومساند الذراع والإكترونيات واحواض الإستحمام والمرافق التابعة لها.

ويجب تنظيف وتعقيم المنشأة بالكامل بعد ساعات العمل، كما يجب تنظيف وتعقيم غرفة العلاج والمعدات الخاصة بالمساج مثل حجر المساج وغيرها بعد كل استخدام وبين مواعيد العملاء. كما تشمل تنظيف وتعقيم منطقة وضع الرأس بعد كل عميل. وتغيير أي غطاء للوجه يتم استخدامه بعد كل عميل (مثل القطن). كما يجب إزالة العناصر التي يتم مشاركتها بشكل متكرر، والتي يصعب تنظيفها أو غير مرتبطة بتحقيق نتيجة الخدمة الالزامة، مثل العناصر الترفيهية كالمجلات أو موزع المياه الموحد أو وضع

عينات للمنتجات أو مناشف اليد القابلة لإعادة الإستخدام وغيرها.

كا تشمل الضوابط أيضا ما يلي :

•تغيير البطانيات والوسائد وغيرها من مستلزمات بين كل موعد وغسلها وتعقيمها بحسب إجراءات الصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي

•على إدارة المنتجع تعيين مسؤول نظافة مع فريق مختص للإشراف على التنظيف و التعقيم اليومي وتدريبهم على أفضل الممارسات والمتطلبات المعنية للإجراء الوقائي على حسب تدابير بلدية دبي.

كما تشمل التدابير وضع حاويات خاصة في مداخل المنشأة الرئيسية والمناطق المفتوحة للتخلص من المستلزمات الطبية مثل الأقنعة والقفازات وما إلى ذلك وإزالتها بشكل متكرر كل ساعتين او أكثر، وتشجيع الزوار على تعقيم أحذيتهم عند دخولهم المنشأة، كما يجب توفير معقمات اليد في المنشأة والمناطق المفتوحة.

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