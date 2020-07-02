تصريح الهيئة العامة للطيران المدني في ما يخص رخص الطيارين الباكستانيين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قامت الهيئة العامة للطيران المدني بالتواصل مع هيئة الطيران المدني الباكستانية بشأن ما ورد بخصوص مؤهلات بعض الطيارين الحاملين لرخص صادرة من قبلها، واحتمال حصول اشخاص غير مؤهلين على هذه الرخص، وذلك لضمان عدم تأثر سلامة الطيران المدني في الدولة بهذا الموضوع، واستيفاء معايير السلامة الدولية المطلوبة للتشغيل في الدولة، كما قامت بمراجعة سجلاتها لضمان عدم معادلة أي رخص مشتبهة صادرة عن هيئة الطيران المدني الباكستانية.

علماً بأن الهيئة تقوم حالياً بالتشاور مع المنظمة الدولية للطيران المدني، وتقييم جميع المعلومات حين توافرها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

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