3 إدراجات لصكوك إندونيسية بـ 2.5 مليار دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





رحبت بورصة «ناسداك دبي» بثلاث إدراجات من قبل الحكومة الإندونيسية لصكوك بقيمة 2.5 مليار دولار، والتي شهدت اقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، حيث بلغ حد الاكتتاب عليها 6.7 أضعاف قيمتها.

وأوضحت البورصة في بيان أن الإدراجات تضم إصداراً مدته 10 سنوات بقيمة مليار دولار وإصدارين قيمة كل منهما 750 مليون دولار أمريكي، مدة الأول خمس سنوات والثاني 30 سنة، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص عائدات هذه الصكوك لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إندونيسيا.

وأضافت أن الصكوك البالغة 750 مليون دولار بمدة خمس سنوات هي صكوك خضراء مخصصة لمشروعات التنمية المستدامة.

وبهذا الإصدار، أصبح لدى إندونيسيا الآن ثلاث إدراجات صكوك خضراء في «ناسداك دبي»، بما فيها أول إصدار سيادي للصكوك الخضراء في العالم بقيمة 1.25 مليار دولار تم إدراجه في مارس من عام 2018.

وقال رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم، إن «البورصة تعمل على تعزيز دعمها لقطاع الصكوك من خلال التواصل الفعال على المستوى المحلي والدولي مع الجهات المصدرة والتي يمكنها الاستفادة من المنصة العالمية المرموقة التي توفرها (ناسداك دبي)، ونحن نستعد لاستقبال مجموعة واسعة من الإدراجات الجديدة في الأشهر المقبلة، مستفيدين من علاقاتنا الوثيقة داخل الأسواق المالية الإسلامية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، حامد علي، إن «تاريخ الشراكة العريق بين الأسواق المالية في الإمارات وإندونيسيا يوفر الدعم للتنمية الاقتصادية في كلا البلدين ولنمو الأسواق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم».



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