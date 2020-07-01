«فض المنازعات» في دبي يوفر قنوات دفع جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، أمس، عن إضافة قنوات دفع جديدة، تمكن متعامليه من إتمام مدفوعاتهم مباشرة بإجراءات مرنة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بعد إتمام التوافق مع محفظة «نقودي» الرقمية، الخاصة بسداد رسوم الخدمات الحكومية، بالاعتماد على خدمة «نيت بانكينغ» و«بيلار نيتويرك»، من خلال شركة الأنصاري للصرافة. وأفاد المركز بأنه استطاع استقطاب 10 بنوك محلية، لدعم قنوات الدفع البديلة، التي ستكون متاحة للمتعاملين عن طريق تسويتها مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية، إضافة إلى قناة الدفع المتاحة في فروع «الأنصاري للصرافة».

إجراءات مرنة

وتفصيلاً، أتاح مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، قنوات دفع جديدة، عبر تعزيز التعاون وتوطيد الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، بهدف توفير التسهيلات للمتعاملين، لإتمام مدفوعاتهم مباشرة بإجراءات مرنة وميسرة، من خلال حساباتهم المصرفية.

ولتحقيق هذه الغايات، أعلن المركز، في بيان أمس، عن إتمام التوافق مع محفظة «نقودي» الرقمية، الخاصة بسداد رسوم الخدمات الحكومية بالاعتماد على خدمتي «نيت بانكينغ» و«بيلار نيتويرك»، من خلال شركة الأنصاري للصرافة، مشيراً إلى أن من أهم ما يميز هذه الخدمات التكامل التام مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

دعم

وأضاف مركز فض المنازعات الإيجارية أنه تمكن من استقطاب 10 بنوك محلية لدعم قنوات الدفع البديلة، هي: «أبوظبي التجاري»، البنك العربي، «سيتي بنك الإمارات»، «التجاري الدولي»، «دبي التجاري»، «دبي الإسلامي»، «الإمارات دبي الوطني»، «أبوظبي الأول»، «إتش إس بي سي الإمارات»، و«ستاندرد تشارترد بنك الإمارات». وأوضح المركز أن خيارات الدفع الجديدة ستكون متاحة لمتعامليه عن طريق تسويتها مباشرة، من خلال حساباتهم المصرفية، إضافة إلى قناة الدفع المتاحة في جميع فروع «الأنصاري للصرافة».

التحول الرقمي

وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن: «تتواصل مساعينا الهادفة إلى توفير المزيد من الخيارات السهلة والمريحة لمتعاملينا في المعاملات العقارية كافة، بما يؤكد تناغمنا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة لجعل دبي في صدارة المدن العالمية والوجهات الاستثمارية». وأضاف بن مجرن أن «المنافسة، الآن، أصبحت تتمحور حول جودة الخدمات، وسهولة الحصول عليها، وهذا ما يدفعنا إلى توفير حلول تتناسب مع تحديات العصر»، متوقعاً أن تسهم هذه المشروعات في دفع عجلة التحول الرقمي على مستوى الإمارات، إلى جانب تكامل الخدمات بين القطاعين العام والخاص.

الذكاء الاصطناعي

بدوره، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى: «أثبتنا، خلال الأشهر الماضية، قدرتنا على التعامل مع التحديات الناجمة عن جائحة (كوفيد-19)، وتعلمنا الكثير من هذه التجربة الاستثنائية، لنكون على أتم جاهزية في جميع الظروف».

وأضاف أن «توفير المزيد من قنوات الدفع للمتعاملين يأتي تحقيقاً لهذه الغاية، إلى جانب توافقها مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من التعامل مع المبالغ النقدية بالطرق التقليدية، وتقليل استخدام المعاملات الورقية في المركز».

وتابع موسى: «سنواصل جهدنا هذا، لدعم رحلة التحول الرقمي، وتوظيف المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنية (بلوك تشين)، والاتصال المرئي في الكثير من عملياتنا».

«نقودي»

تعتبر محفظة «نقودي» الرقمية أحدث الخيارات المتاحة لسداد الرسوم الحكومية، عبر منصتَّيْ سداد الرسوم الرقميتين التابعتين لحكومة دبي، هما: بوابة «سداد دبي» الإلكترونية عبر الـ«ويب»، وتطبيق «دبي الآن» عبر الهواتف الذكية.

وتلعب «نقودي» دوراً ريادياً، كبوابة إلكترونية تحتضن العديد من خدمات الدفع الذكية، التي تسهم في تحريك عجلة الأعمال، وتوفير عمليات دفع بأعلى مستويات الجودة.

البنوك الـ 10:

■«أبوظبي التجاري».

■البنك العربي.

■«سيتي بنك».

■«التجاري الدولي».

■«دبي التجاري».

■«دبي الإسلامي».

■«الإمارات دبي الوطني».

■«أبوظبي الأول».

■«إتش إس بي سي».

■«ستاندرد تشارترد بنك».

خيارات الدفع الجديدة متاحة للمتعاملين، عن طريق حساباتهم.

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