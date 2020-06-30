21 شركة عائلية إماراتية ضمن أقوى 100 في الشرق الأوسط

المصدر: دبي■الإمارات اليوم

كشفت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمة «أقوى 100 شركة عائلية عربية في الشرق الأوسط 2020»، وتضم شركات عربية أنشأتها عائلات في هذه المنطقة، وحرصت على استمرارية إرثها عبر أجيالها المتعاقبة، كما نجحت في التحول من شركات محلية إلى مجموعات إقليمية ودولية، قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي.

21 شركة إماراتية

وتصدرت القائمة «مجموعة منصور» المصرية، بثروة مجمعة تبلغ 7.4 مليارات دولار، في ما تصدرت السعودية دول القائمة، ممثلة بـ36 شركة عائلية، بقيادة «مجموعة العليان» التي جاءت في المرتبة الثالثة بالقائمة. وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الثانية بالقائمة، ممثلة بـ21 شركة عائلية، في ما جاءت «مجموعة الفطيم» للملياردير عبدالله الفطيم، في المرتبة الثانية على مستوى القائمة. وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة مسجلة 10 شركات عائلية، يليها عُمان التي سجلت ست شركات عائلية، ثم البحرين بخمس شركات عائلية. وسجل الأردن والمغرب أربع شركات لكل منهما، في ما سجلت الجزائر ومصر ولبنان ثلاث شركات لكل منها.

شركات معمّرة

ووفقاً لـ«فوربس الشرق الأوسط»، ضمت القائمة 10 شركات فاقت أعمارها 100 عام، و15 شركة عائلية يديرها حالياً الجيل الثالث من العائلة، مقابل 47 شركة يديرها الجيل الثاني، و38 شركة ديرها الجيل الأول، ويعمل لديها مجتمعة أكثر من 600 ألف موظف.

31 مليار دولار

وذكرت «فوربس الشرق الأوسط»، أن الشركات العائلية استطاعت تنفيذ رؤية استثمارية طويلة الأجل، إذ وجهت 87 شركة منها استثماراتها في قطاعات متنوعة، في ما اتجهت ثلاث شركات إلى قطاع التجزئة، وشركتان إلى قطاع الأغذية والمشروبات، ومثلها إلى التصنيع. وتنوّعت استثمارات الشركات الأخرى بين المجوهرات، والمنتجات الاستهلاكية سريعة التداول، والبتروكيماويات، والعقارات والإنشاءات.

ولدى الشركات الـ10 المتصدرة ثروات تقدر بأكثر من 31 مليار دولار (نحو 113.8 مليار درهم)، في ما حصلت 80% من الشركات الموجودة بالقائمة على امتيازات لعلامات تجارية عالمية، سواء في الدول التي توجد بها، أو على صعيد المنطقة ككل.

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