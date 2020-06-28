خدمات متميّزة لرجال الأعمال في صالة السعادة

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

أفادت اقتصادية دبي بأن خدمات صالة السعادة من قطاع التسجيل والترخيص التجاري لمجتمع الأعمال تضم كلاً من:

■ خدمة «قهوتكم علينا»، حيث يتم تقديم قسيمة لمتعاملي كاتب العدل للاستمتاع بقهوة «ستاربكس» في وقت انتظار دوره.

■ خدمة «عيادة المتعامل»، التي يسعى القطاع من خلالها إلى توفير خدمة الإسعافات الأولية والعيادة لمتعاملي صالة السعادة عند الحاجة.

■ خدمة «واتس أب صالة السعادة»، لتمكين المتعاملين من التواصل مع صالة السعادة عن طريق رقم «واتس أب» (0581991997)، خلال أوقات العمل من 7:30 صباحاً إلى 2:30 ظهراً.

■ خدمة «شاحن هاتف وشاحن سيارة»، حيث يتم توفير خدمة شحن السيارات في منطقة المواقف الخاصة باقتصادية دبي، وخدمة الهواتف في الصالة الذكية للمتعاملين عند الحاجة.

■ خدمة «ازقرنا»، حيث يتم توفير أجهزة نداء على كاونتر الخدمة في صالة السعادة، تمكن العميل من التحدث مع المسؤول المباشر بضغطة زر.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن إطلاق الخدمات يأتي في إطار الحرص على رفع مستوى كفاءة الأداء، وتوفير بيئة خدمية متميزة، لتحقيق سعادة مجتمع الأعمال، وتلبية احتياجاته في الإمارة، ودعم نموذج العمل الحكومي الذي يهتم بالسعادة والإيجابية، حيث يحرص الموظفين على تسهيل الإجراءات، وتشجيع رجال الأعمال للتركيز على تنمية وتطوير مشروعات أعمالهم في وقت قياسي دون انتظار. ويسعى قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي إلى تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الخدمة المعرفية والتواصل مع المتعاملين، كما يعمل على توسيع قنوات التسجيل والترخيص التجاري من خلال «اقتصادية دبي»، وعبر مراكز الخدمة، لتقديم الخدمات الحكومية تحت سقف واحد. والهدف هو الحصول على أفضل الحلول والآليات المبتكرة التي تخدم المتعاملين، وتحقق سعادتهم وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية، وتلبية احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال من الرخص التجارية.

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