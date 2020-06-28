973 مليون درهم عقود المشتريات لـ«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» خلال 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغ إجمالي قيمة عقود المشتريات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، خلال عام 2019 نحو 972.9 مليون درهم، منها 48% عقود ومشتريات للجهات الداعمة من حكومة دبي، و35% للجهات شبه الحكومية، و11% لجهات من القطاع الخاص، و6% لجهات من الحكومة الاتحادية، الأمر الذي يعكس دور برنامج المشتريات الحكومية كونه من أبرز الأدوات الداعمة لروّاد الأعمال الإماراتيين.

المشتريات الحكومية

وأكدت اقتصادية دبي في بيان أمس، أن برنامج المشتريات الحكومية يسهم في تمكين أعضاء المؤسسة المواطنين من الحصول على الفرص وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.

وأكد مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، أن «النتائج المحققة ضمن برنامج المشتريات الحكومية لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعكس استمرارية الجهود المقدمة من الجهات كافة، إذ وصل عدد الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المتعاونة مع أعضاء المؤسسة في العام الماضي إلى 63 جهة، وقد تنوّعت المشتريات لتشمل مختلف القطاعات، بحيث شكل القطاع التجاري 50% من مشتريات الجهات الداعمة، و46% للقطاع المهني، و3% للقطاع الصناعي، و1% للقطاع السياحي، الأمر الذي يشير أيضاً إلى تنوّع الشركات المستفيدة من المشتريات».

الشركات الصغيرة

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي: «نسعى باستمرار إلى تنفيذ استراتيجية إمارة دبي الرامية إلى زيادة نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ودعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز نموه وتنافسيته، والمساهمة في رفع مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بالدولة، وتظهر نتائج عقود ومشتريات مختلف الجهات الداعمة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حرص الجميع على المساهمة في تحقيق هذه الأهداف».

5 جهات

وجاءت في صدارة أبرز خمس جهات داعمة لأعضاء المؤسسة في برنامج المشتريات الحكومية لعام 2019 كل من: المرتبة الأولى هيئة الطرق والمواصلات بمشتريات بلغت قيمتها نحو 114 مليون درهم، والمرتبة الثانية بلدية دبي بمشتريات بقيمة 96.2 مليون درهم، والمرتبة الثالثة من نصيب تعاونية الاتحاد بمشتريات بقيمة 85.8 مليون درهم، والمرتبة الرابعة مجموعة الإمارات لتموين الطائرات بمشتريات بقيمة 83.9 مليون درهم، والمرتبة الخامسة من نصيب مجموعة الإمارات إذ بلغت مشترياتها نحو 72.8 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بتصنيف الجهات الداعمة، فقد تصدرت هيئة الطرق المواصلات المرتبة الأولى بقيمة المشتريات والعقود للجهات الداعمة في حكومة دبي، تليها بلدية دبي في المرتبة الثانية، وهما الأعلى على مستوى الجهات الداعمة كافة في عام 2019 لأصحاب المشاريع الوطنية، فيما جاءت هيئة الصحة في المرتبة الثالثة بقيمة مشتريات بلغت 54 مليون درهم، ثم هيئة القيادة العامة لشرطة دبي في المرتبة الرابعة بنحو 40.4 مليون درهم.

بدورها، استحوذت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على حصة الأسد ضمن الجهات الحكومية الاتحادية لعام 2019 من خلال مشتريات وعقود بلغت قيمتها 24.3 مليون درهم لصالح أعضاء المؤسسة.

المرتبة الأولى

استحوذت مجموعة الإمارات لتموين الطائرات على المرتبة الأولى ضمن الجهات شبه الحكومية الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية لعام 2019، لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعقود بلغت 83.9 مليون درهم، ونالت مجموعة الإمارات المرتبة الثانية بمشتريات قيمتها 72.8 مليون درهم، وفي المرتبة الثالثة إعمار العقارية بعقود وصفقات بقيمة 62.9 مليون درهم، في حين جاءت شركة دبي القابضة في المرتبة الرابعة بعقود بقيمة 48.9 مليون درهم، وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة «اينوك» في المرتبة الخامسة بعقود ومشتريات بقيمة 26.7 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news