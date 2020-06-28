إعفاء مشروعات «صندوق خليفة» من الضمان المصرفي بالمناقصات الحكومية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» عن محفزات جديدة أطلقها مكتب المشتريات الحكومية في دائرة الإسناد الحكومي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين والممولة من الصندوق والمرخصة في إمارة أبوظبي.

وأوضح «الصندوق» أن هذه المحفزات تستهدف استفادة المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من العقود والمشتريات الحكومية في الإمارة. وكشف «الصندوق»، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذه المحفزات تشمل إعفاء المنشآت الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة من تقديم الضمان المصرفي لكفالة حسن التنفيذ، على أن تقوم الجهة الحكومية بحجز 5% من قيمة كل فاتورة مستحقة لمدة ثلاثة أشهر بعد التسليم النهائي. ولفت إلى أن الإعفاءات تشمل كذلك دفع مستحقات المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة خلال 15 يوماً من تاريخ الفاتورة. وطلب «الصندوق» من المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين، التسجيل في بوابة المقطع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها واختيار فئة التسجيل «لتصبح مورداً مسجلاً» وإكمال جميع الخطوات المطلوبة بعدها ليتم السماح بالمشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية بعد تفعيل الحساب. وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن هذه المحفزات تزيل عقبة رئيسة تواجه المشروعات الممولة من الصندوق وتحول دون مشاركتها بقوة في المناقصات الحكومية، كما تفتح المجال أمام المشروعات الناشئة أو المبتدئة للمشاركة في المناقصات الحكومية.

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