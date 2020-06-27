مراكز تسوّق في أبوظبي تتوقع نشاطاً كبيراً في أعداد المتسوّقين والمبيعات

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكّدت مراكز تجارية تعمل في قطاع التجزئة بأبوظبي، أن استكمال برنامج التعقيم الوطني، والسماح للأفراد بحرية الخروج دون تقييد بأوقات محددة، سيكون له أثر كبير في زيادة أعداد زوار منافذ البيع، وتنشيط حركة مبيعات التجزئة.

دعم المبيعات

وقال مدير «شركة لاين للاستثمارات العقارية»، التي تدير 10 مراكز تجارية في إمارة أبوظبي، واجب خوري، إن الإعلان عن استكمال برنامج التعقيم الوطني، وما صاحبه من قرارات تتعلق برفع الطاقة الاستيعابية للمراكز التجارية إلى 60%، والسماح بدخول الأطفال أقل من 12 عاماً، يدعم مبيعات التجزئة، وينشط الحركة التجارية، لاسيما أن هذه القرارات تسهم في عودة العائلات إلى المراكز التجارية والمطاعم بعد فترة انقطاع.

وأضاف أن الشركة بدأت منذ يوم أمس، إعادة أوقات العمل في المراكز التابعة لها إلى الأوقات السابقة، لتعمل من الـ10 صباحاً إلى الـ10 مساءً، فيما يستمر العمل يومي الخميس والجمعة حتى الـ12 منتصف الليل.

وشدد خوري على استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.

أعداد الزوار

بدوره، اتفق مركز ياس التجاري (ياس مول)، بأن القرارات المتعلقة ببرنامج التعقيم الوطني، وحرية الخروج للأفراد دون تقييد، سيرفع أعداد زوار المراكز التجارية والمبيعات.

ولفت إلى تغيير ساعات العمل الحالية في «ياس مول» لتصبح من الـ10 صباحاً إلى الـ10 مساءً يومياً من السبت إلى الأربعاء، فيما يمتد العمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة 12 منتصف الليل.

إلى ذلك، أكدت جمعية أبوظبي التعاونية، أن القرارات الأخيرة ترفع أعداد المتسوقين في منافذ البيع والجمعيات التعاونية، وتنشط مبيعات التجزئة، نظراً لزيادة عدد الساعات المسموح للمستهلكين بالتسوق بها، كما تدعم سياسة التباعد الجسدي، نظراً لعدم تركز الزوار في ساعات تسوق محددة.

توريد السلع والمطاعم

في السياق نفسه، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في «مجموعة مراكز اللولو التجارية»، ناندا كومار، إن الإعلان عن استكمال برنامج التعقيم ينشط مبيعات التجزئة، ويدعم حركة التجارة، وحركة توريد السلع، لتكون في مختلف أوقات اليوم دون قيود.

من جهتها، رأت مديرة سلسلة مطاعم في أبوظبي، نورا الأصيل، أن استكمال برنامج التعقيم تزامناً مع السماح بدخول الأطفال للمراكز التجارية، يدعم الإقبال على المطاعم بعد فترة صعبة عانت خلالها ضعف الإقبال.

مواعيد عمل المراكز

أما دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فقالت إن تحديد مواعيد العمل الجديدة في مراكز التسوق يعود الى إدارات هذه المراكز، مشيرة إلى أن تحديد المواعيد ارتبط ببرنامج التعقيم الوطني، ولذلك، فإن انتهاء البرنامج يترك المجال للمراكز لتحديد مواعيد عملها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واستمرار الحملات التفتيشية.

وكشفت «اقتصادية أبوظبي» أنها تدرس إعادة تطبيق سياسة الاسترداد والاستبدال التي توقفت تزامناً مع بدء الإجراءات الاحترازية، بحيث يتم السماح للمستهلكين برد واستبدال السلع مع فتح غرف القياس، والالتزام الكامل بعمليات التعقيم والنظافة.

تأثير إيجابي في قطاعات التجزئة

أكد خبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، أن القرار المتعلق باستكمال برنامج التعقيم الوطني، سيكون له تأثير إيجابي كبير في قطاع التجزئة، والسياحة، والمطاعم، من حيث زيادة المبيعات، وارتفاع عدد الزوار. وأضاف أن عودة النشاط تدريجياً تعني عودة العديد من الموظفين الى أعمالهم، وزيادة دخل الأفراد، وتشجيعهم على الانفاق في الأسواق، ما ينعكس على مبيعات مختلف القطاعات. ورأى أن ذلك سيعمل كذلك على تخفيف الازدحام وتعزيز سياسة التباعد الاجتماعي، بدلاً من تركز رواد المراكز والمنشآت التجارية في فترات محددة من اليوم. وشدد البحر على ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل صرامة، وعدم التهاون فيها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news