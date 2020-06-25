«دبي للاستثمار»: اكتمال مشروع «مركز الطيف للأعمال» بنهاية 2020

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي للاستثمار أن الأعمال الإنشائية في مشروع «مركز الطيف للأعمال»، الذي يتم تطويره بقيمة 418 مليون درهم من خلال مشروعها المشترك «الطيف للاستثمار»، قد اكتمل بنسبة 85%.

وأضافت الشركة، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، أمس، أن مشروع «مركز الطيف للأعمال» سيتم تسليمه قبل نهاية العام الجاري.

ويتم تشييد المشروع في إمارة الفجيرة على مساحة إجمالية قدرها 96.4 ألف متر مربع ويضم برجين، الأول من 19 طابقاً وسيخصص للمكاتب، والثاني فندق وبرج سكني يضم 228 غرفة فندقية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان: «لقد تم تطوير مشروع مركز الطيف للأعمال لتقديم وجهة مثالية للترفيه والأعمال في الفجيرة، وصُمم بعناية لتلبية الاحتياجات المتنامية في المدينة، في ظل سعيها المتواصل لتنويع اقتصادها، مع وجود تركيز متزايد على توجيه الموارد نحو تعزيز التنمية الحضرية وقطاعات السياحة والتجزئة والترفيه، بما يساعدها على جذب المستثمرين المحليين والدوليين».

وأضاف: «يتوافق المشروع مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة إمارة الفجيرة، وسيرسي معياراً جديداً في التنمية الحضرية هناك، وسيكون عاملاً محفزاً لتعزيز جاذبيتها وجهةً للترفيه والأعمال»

يشار إلى أن شركة «الطيف للاستثمار» هي مشروع مشترك بين «دبي للاستثمار»، و«مؤسسة الفجيرة للاستثمار» الذراع الاستثمارية لحكومة الفجيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news