"جافزا": حزمة حوافز جديدة لمساعدة الشركات لاستئناف أعمالها

المصدر: دبي- الإمارات اليوم



أطلقت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، مجموعة من الحوافز لدعم عملائها من الشركات العاملة حالياً أو الشركات الجديدة، لمساعدتها في استئناف أنشطتها التجارية بثقة ضمن بيئة الأعمال لمرحلة ما بعد (كوفيد-19)، مع عودة الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي في دبي، ودولة الإمارات عموماً، إلى أوضاعها الطبيعية،

وتماشياً مع تطورات الأسواق وتغيراتها الديناميكية، تقدم "جافزا" عروضها لاستئجار مستودعات التخزين حسب الطلب، وبعقود إيجار قصيرة الأجل، مع توفير خيارات تخزين متعددة وبأسعار تنافسية من دون دفع ضريبة القيمة المضافة أو أية رسوم جمركية. وستتمكن الشركات من استئجار المستودعات في جافزا بمساحات تبدأ من 300 متر مربع وصولاً إلى 15 ألف متر مربع، مع توفير خدمات الماء والكهرباء مجاناً كمكافأة تشجيعية.

كما تشمل حزمة الدعم الشاملة والمركّزة لمساعدة الأعمال شروطاً ميسّرة للتأجير، منها خيارات الاستئجار الشهرية؛ وإمكانية تأجيل تسديد الدفعات الإيجارية، وتوفير خدمات نقل متميزة وقليلة التكلفة. وأكدت "جافزا" في بيان أمس، أن ذلك يأتي لمساعدة الشركات على خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز سهولة الوصول إلى أماكن المستودعات، لتتمكن الشركات من تقديم خدماتها بشكل أسرع.

وضمن المزيد من إجراءات تسهيل التجارة والحركة الفعَالة للسلع، سيتم تقديم مجموعة من الحلول اللوجستية داخل المنطقة الحرة، تشمل خدمات التخليص ومتابعة المستندات إلكترونياً، وتوفير خدمة إصدار عقد الإيجار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتأمين خدمة المسار السريع لموافقات الامتثال لضوابط البيئة والصحة والسلامة، وكل ذلك من أجل مساعدة الشركات على إدارة تكاليف سلسلة التوريد والإمداد الخاصة بها بأعلى كفاءة تشغيلية واقتصادية ممكنة.

وقال المدير التنفيذي ومدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لـ "جافزا"، محمد المعلم: "تستوجب منّا هذه الظروف التي نمر بها إيجاد حلول تنافسية جديدة لعملائنا، فنحن نعمل في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا على تقديم حلول مصممة خصيصاً لمساعدة عملائنا على ممارسة أعمالهم في مرحلة ما بعد الجائحة، وبما يضمن لهم الحصول على خدمات أكثر قيمة بتكلفة أقل، عبر المزيد من خدمات القيمة المضافة والشاملة. وسوف تجد الشركات القائمة أو تلك التي تعتزم الحصول على تراخيص جديدة، أن خدماتنا المبتكرة لتمكين (العودة إلى مزاولة الأعمال) وتوفير بيئة صديقة للمستثمرين، تتواءم مع الاحتياجات المستجدة التي تتطلبها الأسواق من أجل تحقيق النمو واستعادة الانتعاش، بشكل يتخطى آثار الوباء وينطلق نحو آفاق جديدة. وباعتبارنا مكوّناً رئيساً من ضمن قطاعات الخدمات الحيوية لاقتصاد دولة الإمارات، فإننا نؤكد لعملائنا أننا سنبذل كافة الجهود لضمان استمرارية أعمالهم في هذه الأوقات المضطربة وغير المستقرة؛ من خلال العمل بشكل متواصل على ربطهم بمزيد من الفرص التجارية والاستثمارية".

وتأتي تلك الحوافز الجديدة استكمالاً لإعلان جافزا السابق عن تخفيضات في رسوم التسجيل والترخيص والرسوم الإدارية وصلت إلى 70 في المائة، والتي تم الإعلان عنها في منتصف شهر مارس الماضي، قبل بدء الحجر الصحي نتيجة الجائحة.



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