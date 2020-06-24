"دبي للاستثمار": اكتمال مشروع "مركز الطيف للأعمال" بنهاية 2020

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم



أعلنت شركة دبي للاستثمار، أن الأعمال الإنشائية في مشروع "مركز الطيف للأعمال"، والذي يتم تطويره بقيمة 418 مليون درهم من خلال مشروعها المشترك "الطيف للاستثمار" قد اكتمل بنسبة 85%.

وأضافت الشركة، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، أن مشروع "مركز الطيف للأعمال" سيتم تسليمه قبل نهاية العام الجاري.

ويتم تشييد المشروع في إمارة الفجيرة على مساحة إجمالية قدرها 96.4 ألف متر مربع ويضم برجين، الأول من 19 طابقا وسيخصص للمكاتب، والثاني فندق وبرج سكني يضم 228 غرفة فندقية.

وشركة "الطيف للاستثمار" هي مشروع مشترك بين "دبي للاستثمار"، و"مؤسسة الفجيرة للاستثمار" الذراع الاستثمارية لحكومة الفجيرة.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: "لقد تم تطوير مشروع مركز الطيف للأعمال لتقديم وجهة مثالية للترفيه والأعمال في الفجيرة، و صمم بعناية لتلبية الاحتياجات المتنامية في المدينة، في ظل سعيها المتواصل لتنويع اقتصادها، مع وجود تركيز متزايد على توجيه الموارد نحو تعزيز التنمية الحضرية وقطاعات السياحة والتجزئة والترفيه، بما يساعدها على جذب المستثمرين المحليين والدوليين".

وأضاف :" يتوافق المشروع مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة إمارة الفجيرة، وسيرسي معيارا جديدا في التنمية الحضرية هناك، وسيكون عاملا محفزا لتعزيز جاذبيتها كوجهة للترفيه والأعمال وسيضم المشروع "الطيف مول"، وهو مركز للتسوق في الطابق الأرضي والطابقين الأول والثاني إضافة إلى منطقة مخصصة لمحلات التجزئة توفر 39 متجرا وسوبر ماركت تقدم للمستثمرين من دون تشطيبات، إضافة إلى 5 وحدات للمطاعم، ومطعمين في التراس الخارجي، إضافة إلى 12 مساحة في الطابق السفلي، لاستخدامها من قبل مستأجري محلات التجزئة لغرض التخزين وتتخذ مساحات التجزئة ومواقف تتسع لنحو 670 سيارة".

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