فندق في دبي يوفر إقامة مجانية لعائلات متضررة من "كوفيد-19"

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال المدير العام لفندق "زعبيل هاوس من جميرا –الروضة"، لوكا جيمس، إن الفندق يقدم خلال الفترة الحالية إقامة مجانية لمدة أسبوع لثماني عائلات تضررت جراء تداعيات جائحة "كوفيد-19"، مشيراً إلى أن "هذه العائلات ستدفع فقط الرسوم الإلزامية بمعدل 15 درهماً في الليلة لكل غرفة".

وأضاف لـ "الإمارات اليوم": "نظراً لأننا أعدنا فتح أبواب الفندق واستقبلنا ضيوفنا المنتظمين، سمعنا بأن هناك من يمر بوقت صعب في ظل التحديات التي برزت خلال الأشهر القليلة الماضية"، مؤكداً "نحن مجتمع واحد ومن الطبيعي أن نساعد بعضنا بعضاً.

وذكر أن هذه المبادرة تستهدف العائلات التي تكافح من أجل تغطية نفقاتها، للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم أو تم تخفيض رواتبهم بشكل كبير، مضيفاً: "نأمل في تخفيف بعض المخاوف الفورية التي قد يواجهونها".

وأوضح "نأمل أيضاً أن يؤدي ذلك إلى تحفيز الفنادق الأخرى، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى رد الجميل للمجتمع في وقت الحاجة".

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