"طيران الإمارات": إرشادات جديدة لعودة المقيمين إلى دبي

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قالت شركة "طيران الإمارات"، إنه يمكن للمتعاملين المقيمين في دبي التواصل مع مركز الاتصال لدى الناقلة للمساعدة في الحجز وطلب الموافقة على السفر للعودة إلى دبي، أو إكمال الطلب بشكل مستقل على موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي مباشرةً.

وذكرت الناقلة على موقعها الشبكي أنه في حال الموافقة على طلب المتعامل، فسيتلقى استجابة فورية، أما إذا تعذر ذلك فيمكنه إعادة المحاولة، مشيرة إلى أهمية حجز التذكرة إلى دبي بعد الحصول على الموافقة.

وبينت أنه أثناء عملية الحجز، سيُطلب من المسافر إدخال رقم ملف الإقامة الخاص به، كما يجب إحضار نسخة من البريد الإلكتروني الخاص بموافقة السفر.

وذكرت الشركة أنه يتعين على كل راكب يسافر إلى دبي أن يملأ نموذج البيان الصحي ونموذج تعهد الحجر الصحي، كما يجب طباعة كلا النموذجين واستكمالهما وتسليمهما إلى موظفي هيئة الصحة بدبي عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، ولن يسري نموذج تعهد الحجر الصحي إلا إذا كنت بحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي.

وأوضحت الناقلة أنه عند الوصول إلى دبي، يتعين على المسافر الخضوع لاختبار PCR والبقاء في مكان إقامته حتى يتلقى نتيجة الاختبار، مشيرة إلى أنه في كانت نتيجة الاختبار إيجابية، سيُطلب من المسافر الخضوع للحجر الصحي.

وبينت أنه على السكان العائدين التوقيع على تصريح بأن لديهم إما تأمين صحي يغطي COVID-19 أو سيتحملون أي تكاليف للعلاج والحجر الصحي إذا لزم الأمر.

وقالت الشركة إن القيود المطبقة على الرحلات والسفر والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد لا تزال سارية المفعول في الكثير من البلدان حول العالم.

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