«أدنوك للتوزيع» تتصدر «فوربس» لأفضل 100 علامة بقطاع التجزئة أوسطياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تصدرت شركة أدنوك للتوزيع المرتبة الأولى، في قائمة «فوربس» لأفضل 100 علامة تجارية في الشرق الأوسط بقطاع التجزئة، لعام 2020.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن «أدنوك للتوزيع» حصلت على هذه المرتبة، بعد تقييم شمل أكبر وأنجح الشركات المدرجة في المنطقة، والاطّلاع على بيانات وتفاصيل تم التزوّد بها من كل أسواق الأوراق المالية في الدول العربية، إضافة إلى تحليل القيمة السوقية، والمبيعات، والأصول، والأرباح الخاصة بتلك الشركات.

وشمل التقييم 21 شركة إماراتية، فيما مثلت شركات دول مجلس التعاون الخليجي 90% من 100 شركة، وحلت «أدنوك للتوزيع» في المرتبة 52 بصورة عامة. وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، أحمد الشامسي، إن حصول الشركة على لقب أفضل علامة تجارية في قطاع التجزئة بالمنطقة، للعام الجاري، إنجاز يجسد التزامنا وعملنا الدؤوب لتوفير كل سبل الراحة للمتعاملين، والريادة في بيع الوقود والتجزئة.

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