«عمومية إعمار العقارية» تُجيز توزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوية

المصدر: مدحت السويفي - دبي

صادقت الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية خلال اجتماعها الذي عقد أول من أمس على تعديل المادة (57) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة بند جديد يجيز توزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي.

وأفادت الشركة، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، بأن جمعيتها العمومية وافقت خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية عن العام الماضي.

وجرى خلال الاجتماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمة مدققي الحسابات.

وتضمن جدول أعمال الجمعية أيضاً المصادقة على منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة لممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة.

كما جرى تفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن عام 2020، بشرط ألّا تزيد على 2% من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news