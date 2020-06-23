بدء تداول حقوق الاكتتاب على «جلفار» بـ 500 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إضافة حقوق اكتتاب شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) بنسبة 76.31% تقريباً لمساهمي الشركة المسجلين في تاريخ 18 يونيو الجاري، حيث تم تسجيلها في حسابات التداول والحفظ الأمين والمقاصة من خلال النظام الآلي للإدارة، مشيراً إلى أنه سيتم التداول بحقوق الاكتتاب اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو.

ومن المقرر أن ترفع الشركة رأسمالها بموجب حقوق الاكتتاب من 655.2 مليون درهم إلى 1.155 مليار درهم، عن طريق طرح 500 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة درهم واحد للسهم ومن دون علاوة إصدار.

وستستخدم الزيادة في رأس المال في سداد التزامات الشركة الحالية وتعزيز ملاءتها المالية، فيما سيتم من جانب آخر استخدام العائدات من أجل البحث عن وتطوير منتجات جديدة تدعم تطور أعمال الشركة وخططها المستقبلية.

يشار إلى أنه يجب ألا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات عن 51% من رأسمال الشركة المصدر.

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