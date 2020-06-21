الخوري : 41 مليار درهم حجم الاستثمارات الخليجية بالدولة

المصدر: أمل المنشاوي :أبوظبي

قال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري" إن قيمة الاستثمارات الخليجية في الدولة بلغت مؤخرا 41 مليار درهم في حين يبلغ عدد التراخيص الممنوحة للخليجيين لممارسة الأنشطة الاقتصادية 27.4 ألف رخصة بينما تصل قيمة الصفقات العقارية لهم بدولة الإمارات 1.3 مليار درهم تقريبا ."

جاء ذلك خلال جلسة أمس عبر الإنترنت حول التكامل الاقتصادي الخليجي، أوضح فيها الخوري أيضا " أن الإمارات الدولة الأولى خليجيا في تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة لإيمانها بأن التكامل الاقتصادي يتيح حرية انتقال السلع والخدمات ." مؤكدا "أن دولة الإمارات تنفذ كافة متطلبات نمو الاستثمارات نظرا لأن الكثير من الأسر الخليجية تستفيد من التكامل الاقتصادي ."

وأردف الخوري " أن عدد العاملين الخليجيين في القطاع الخاص الإماراتي وصل إلى 6344 عاملاً، بينما بلغ إجمالي عدد الخليجيين المستفيدين من التقاعد في الإمارات نحو 8803 مستفيدين، و عدد الطلاب الخليجيين في التعليم العام الفني والمهني في الإمارات بلغ 13036 طالباً، وبلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الإماراتي 2008 عاملا .



وتابع الخوري " أن دولة الإمارات تستحوذ على المركز الأول في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة، فهي الأولى في عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى بعدد 4077 شخصاً وبنسبة 42% من الإجمالي لافتا " أن الإمارات تحتل مكانة متميزة في جذب رؤوس الأموال وسهولة الأعمال، وخصوصاً مع الأشقاء والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما أسهم في النمو الملحوظ للتبادل التجاري والاستثماري منذ قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981، وأيضاً جذب الاستثمارات الخليجية وتسهيل العمل التجاري لأصحاب الأعمال، وأيضاً زيادة فرص العمل للأخوة الخليجية في الدولة.

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