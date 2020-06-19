«مطارات دبي» تصدر تعليمات خاصة للمسافرين القادمين والمغادرين

المصدر: أزاد عيشو ■دبي

أصدرت مؤسسة مطارات دبي تعليمات خاصة للمسافرين القادمين والمغادرين، موضحة أن أهم الإرشادت بالنسبة للقادمين يتمثل في إحضار خطاب الموافقة الذي يسمح لهم بالعودة إلى دولة الإمارات.

وأضافت المؤسسة في نشرة اطلعت «الإمارات اليوم» عليها، أنه بالنسبة للمسافرين المغادرين، فإنه يجب عليهم ارتداء وسائل الحماية الشخصية المناسبة، مثل قناع الوجه والقفازات، فضلاً عن الوصول إلى المطار قبل أربع ساعات من موعد الرحلة.

القادمون

وتفصيلاً، نشرت مؤسسة مطارات دبي مجموعة من التعليمات الخاصة بالمسافرين القادمين، والتي تتمثل في إحضار الوثائق المطلوبة بما في ذلك خطاب الموافقة من وزارة الخارجية الذي يسمح لهم بالعودة إلى دولة الإمارات، إلى جانب تحميل تطبيق «COVID19 DXB» التابع لهيئة الصحة في دبي والمتوافر على متجري «آب ستور» و«غوغل بلاي».

الحالة الصحية

وذكرت المؤسسة في نشرة لها على موقعها الشبكي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن إرشادات السفر والتعليمات تشمل أيضاً التأكد من تعبئة نموذج الحالة الصحية التابع لهيئة الصحة في دبي، والتأكد من إكمال نموذج الحجر الصحي الذي يؤكد تعهد المسافر بالالتزام بالحجر الذاتي الإلزامي لمدة 14 يوماً، إلى جانب الفحص الطبي الإلزامي.

الالتزام بالقواعد

وأوضحت «مطارات دبي»، أنه يجب إحضار قناع الوجه وقفازات، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في جميع مراحل السفر وفي مختلف المناطق بما في ذلك المرور في منافذ إنهاء إجراءات السفر عند تسليم الحقائب والجمارك، وغيرها، مشيرة إلى أنه عند مغادرة المطار يجب الأخذ بعين الاعتبار مواعيد برنامج التعقيم الوطني، والمغادرة إلى موقع الحجر الصحي المختار (المنزل أو الفندق).

المغادرون

وبالنسبة للمسافرين المغادرين، أفادت المؤسسة بأنه يجب عليهم ارتداء وسائل الحماية الشخصية المناسبة، مثل قناع الوجه والقفازات والوصول إلى المطار قبل أربع ساعات من موعد رحلتهم، لإتاحة المزيد من الوقت للتدابير، وتجهيز وثائق السفر المطلوبة، إذ لن يسمح إلا لحاملي التذاكر بالدخول إلى مبنى المطار. وأضافت أنه ينبغي على المسافرين حزم الأمتعة حسب القيود والمتطلبات التي تصدرها شركة الطيران، والتأكد من إحضار جميع الأوراق المطلوبة التي تتضمن أي فحوص طبية مطلوبة في الوجهة المقصودة، مع تطبيق إجراءات التباعد الجسدي في جميع مراحل السفر، لافتة إلى أنه بالنسبة للمسافرين المغادرين فإن عدداً من المطاعم المختارة ستقدم خدمات الطعام والشراب داخل المبنى.

«إياتا» يكشف عن معايير اختبارات فحص «كورونا» خلال السفر الجوي

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» مجموعة من معايير اختبارات «كورونا» على المسافرين، والتي تتيح للحكومات اختيار تطبيق فحوص فيروس كورونا على المسافرين القادمين من المناطق ذات الخطورة العالية، حيث يجب على هذه الفحوص أن تكون سريعة وذات دقة عالية للأعداد الكبيرة من المسافرين، فضلاً عن كونها ذات كفاءة مالية لا تشكل عبئاً اقتصادياً أو لوجستياً على السفر.

وأوضح الاتحاد في بيان صادر أمس، أنه يجب القيام بالفحوص من قبل مسؤولي الصحة العامة ووفقاً للمعايير التالية:

- يجب تسليم نتائج الاختبار بسرعة مع إتاحة النتائج في أقل من ساعة، كحد أدنى قياسي.

- في حالة إجراء الاختبار في المطار، يجب أن تكون قدرة الاختبار التي تصل إلى مئات عدة من الاختبارات في الساعة؛ قابلة للتحقيق.

- يجب أن تكون الدقة عالية للغاية وضرورية، كما يجب أن تكون النتائج السلبية والإيجابية أقل من 1%.

وأضاف «إياتا» أنه لتحقيق نتائج مثالية من فحوص الفيروس، يجب إجراؤها قبل 24 ساعة من السفر، حيث يسهم هذا في تقليل نسب مخاطر انتقال الفيروس في المطار، ويتيح التعامل مع الحالات الحاملة للفيروس بشكل مبكر.

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