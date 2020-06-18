«أبوظبي للاستثمار» يستثمر 18.4 مليون درهم في «صندوق بداية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن «مكتب أبوظبي للاستثمار» عن استثمار خمسة ملايين دولار، (18.4 مليون درهم)، في «صندوق بداية» بهدف تمكين شركات التكنولوجيا الناشئة في أبوظبي من الوصول إلى رأس المال الذي تحتاجه لمواصلة تطوير أعمالها.

ويهدف «صندوق بداية» الذي تبلغ قيمته الإجمالية 40 مليون دولار (147 مليون درهم)، وتديره شركة «شروق بارتنرز» الاستثمارية في أبوظبي، لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في مراحل التمويل الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيركز «صندوق بداية» استثماراته على الشركات الناشئة المتخصصة في مجالات تكنولوجية مختلفة مثل التكنولوجيا المالية، وخدمات الأعمال، والمنصات والبرامج التي تعتمد على التكنولوجيا. وستعمل «شروق بارتنرز» بشكل وثيق مع هذه الشركات لتوسيع أعمالهم في المنطقة وخارجها.

وقال الشريك المؤسس لدى «شروق بارتنرز»، محمود عدي، في بيان أمس: «تم تأسيس (صندوق بداية) بهدف رفد المشهد الاستثماري في المنطقة بالمزيد من عوامل النمو التي تمكن الشركات الناشئة المبتكرة من الانتقال بأعمالها إلى مراحل تالية متقدمة، وتعج المنطقة بالمواهب والكفاءات في مختلف ميادين المعرفة، وإن تسهيل وصول هذه المهارات إلى الدعم المالي اللازم والتوجيه والإشراف، سيمكنها من تحقيق النجاح والانطلاق بأعمالها نحو العالمية».

وأضاف: «نتعهد بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء ضمن منظومة الابتكار المزدهرة في أبوظبي، كما أن حصولنا على دعم مكتب أبوظبي للاستثمار سيشكل رافداً مهماً وقوياً لجهودنا الرامية لبناء مركز مزدهر للإبداع التكنولوجي».

ويعمل الصندوق الاستثماري على تسهيل وصول الشركات الناشئة في أبوظبي إلى رأس المال، ما يجعل الإمارة بيئة حاضنة للابتكار ولرواد الأعمال الذين يسعون إلى تحقيق أفكارهم التجارية ورؤاهم الإبداعية.

من جانبه، قال مدير عام «مكتب أبوظبي للاستثمار»، الدكتور طارق بن هندي: «باتت أبوظبي تمثل مختبراً حقيقياً للإبداع والابتكار، ووجهة مثالية للرواد والمبتكرين الراغبين في اتخاذ المخاطر الإبداعية المحسوبة في رحلتهم نحو ريادة الأعمال. نعمل في مكتب أبوظبي للاستثمار لضمان وصول الشركات الناشئة إلى رأس المال المطلوب والدعم اللازم من الخبراء مثل (شروق بارتنرز) لتتمكن من بناء الأسس المتينة للانطلاق نحو المستقبل بثقة وثبات. إن نجاح ونمو أعمال هؤلاء الرواد هو نجاح لنا سيدفعنا لمواصلة بذل الجهود الحثيثة لتطوير منظومة الابتكار سريعة النمو في أبوظبي».

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