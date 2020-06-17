دبي تجدد 44.1 ألف رخصة تجارية تلقائياً في 5 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جددت اقتصادية دبي، متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، 44 ألفاً و127 رخصة تجارية تلقائياً، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ما يشكل 68% من إجمالي معاملات التجديد البالغ 64 ألفاً و605 معاملة، الأمر الذي يؤكد استمرارية المضي لتطبيق نهج التحسين المستمر، لتوفير الخدمات المخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، وتعزيز الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان، أمس، بأن نسبة معاملات التجديد التلقائي ارتفعت لتصل إلى 67%، خلال الفترة بين يناير ومايو الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي معاملات التجديد التلقائي إلى 26 ألفاً و483 معاملة.

وأشارت إلى أن مبادرة التجديد التلقائي تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ استراتيجية دبي مدينة لا ورقية بحلول عام 2021، حيث تعدّ الخدمة بمثابة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة من دون الحاجة إلى المعاملات الورقية أو زيارة اقتصادية دبي.

4 زيارات

وأوضحت اقتصادية دبي أن رحلة المتعامل لتجديد رخصة تجارية كانت في السابق تتم عبر أربع زيارات بسبع خطوات، تتمثل في ما يلي: الاستفسار عن الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني، أو التواصل مع مركز الاتصال، ثم التقديم للخدمة (زيارة) لتقديم المستندات المطلوبة وللحصول على الموافقات الخارجية، تليها الموافقات الخارجية (زيارة) بناء على نوع النشاط الاقتصادي للرخصة التجارية وزيارات لجهات حكومية للحصول على الموافقات، وتقديم عقد إيجاري أو شهادة ملكية عقارية مصدقة، ومن ثم تقديم المستندات المطلوبة (زيارة)، وقسيمة دفع بلدية دبي، وأخيراً دفع رسوم التجديد (زيارة).

تبسيط

وأضافت أنه يتم خلال خدمة التجديد التلقائي تبسيط وتطوير عملية تجديد الرخص التجارية، حيث لا يتعين على صاحب الرخصة سوى إرسال رقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم: (6969)، ليتم إرسال «إذن الدفع» عبر رسالة نصية للمتعامل، ومن ثم بإمكانه دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية، من خلال الرابط المتوافر في الرسالة النصية في خطوة واحدة من دون أي زيارات وأي معاملات ورقية.

قنوات الدفع

وبينت اقتصادية دبي أنه يمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر قنوات الدفع الإلكتروني وتضم: بوابة حكومة دبي الذكية، آفاق للتحصيل، التطبيق الذكي DED Business، بنك دبي التجاري (لمتعاملي البنك)، وبنك دبي الإسلامي (لمتعاملي البنك)، كما يمكنهم أيضاً الدفع من خلال شركة آفاق للتمويل الإسلامي عن طريق التحويل البنكي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك دبي الإسلامي، فضلاً عن إمكانية الدفع نقداً عن طريق بنك دبي التجاري، والإمارات الإسلامي، (جميع الفروع أو ماكينات الصراف الآلي).

67 %

ارتفاعاً في معاملات التجديد التلقائي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020 مقارنة بالعام الماضي.

أنشطة لا يشملها «التجديد التلقائي»

أوضحت اقتصادية دبي أنه توجد أربعة من الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهيئة دبي للطرق والمواصلات، التي لا تشملها خدمة التجديد التلقائي المتطورة، وهي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة، نقل الركاب بالسيارات الفخمة، تأجير السيارات، وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة، إضافة إلى نشاطين لدائرة السياحة والترويج التجاري، هما: تنظيم رحلات سياحية داخلية، وتنظيم رحلات سياحية خارجية.

وأضافت أنه يجب على جميع المتعاملين من أصحاب الرخص ضرورة تحديث البيانات الشخصية بهم لدى اقتصادية دبي، بحيث يتمكن فريق قطاع التسجيل والترخيص التجاري من تقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية.

يمكن دفع رسوم الخدمة عبر قنوات إلكترونية عدة، منها بوابة «دبي الذكية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news