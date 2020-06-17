مستثمرون عالميون يتعرفون إلى مؤشر الإمارات للحوكمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم سوق دبي المالي، وبنك «إتش إس بي سي»، حلقة نقاشية عن بُعد للمستثمرين العالميين، حول «مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الشركات الإماراتية إس وبي/‏حوكمة»، حيث أتاحت الحلقة الفرصة لمجموعة متنوّعة من المستثمرين للتعرف إلى أبرز مزايا ومقومات المؤشر الجديد، الذي أطلقه السوق، أخيراً، ويضم المؤشر الجديد 20 شركة مدرجة في أسواق المال بالإمارات.

وأفاد السوق في بيان، أمس، بأن مجموعة من الخبراء ردّوا على استفسارات المستثمرين العالميين خلال الحلقة النقاشية.

وألقى المتحدثون الضوء على أحدث التطوّرات والتوجهات ذات الصلة بالاستثمارات المرتبطة بتطبيقات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية على المستويين الإقليمي والعالمي، ودور المؤشر الجديد في تمكين المستثمرين من متابعة الشركات المستدامة الأكثر التزاماً بتطبيقها في أسواق المال بالإمارات.

وتعدّ هذه الحلقة النقاشية إحدى مبادرات لجنة الاستدامة في سوق دبي المالي، التي تم تشكيلها في عام 2019 بهدف متابعة تنفيذ استراتيجية السوق للاستدامة الرامية إلى تحويله إلى سوق رأس المال المستدام الرائد في المنطقة بحلول عام 2025، من خلال مجموعة متنوّعة من المبادرات في هذا المجال، منها إطلاق مؤشر الإمارات للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «السوق ينفذ منذ عام 2016 سلسلة من المبادرات، لنشر أفضل ممارسات الاستدامة في أوساط المتعاملين، ويسعدنا التعاون مع بنك (إتش إس بي سي) في تنظيم هذه الحلقة النقاشية، حول (مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الشركات الإماراتية) وهو أحدث مبادرات السوق، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات من مجموعة أوسع نطاقاً وأكثر تنوّعاً من المستثمرين العالميين، الذين يبدون اهتماماً متزايداً بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية».

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