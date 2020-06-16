«كريم» تُطلق تطبيقاً موحداً لخدماتها

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أطلقت شركة «كريم»، المنصة الرقمية للنقل التشاركي، أمس، تطبيق «Super App» الذي يوحّد خدماتها في منصة واحدة، إضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«كريم»، مدّثر شيخة، إن التطبيق الجديد يتناسب مع ظروف جائحة «كورونا»، وتم إطلاقه في العديد من الدول التي تعمل بها الشركة.

وأضاف: «مع نهاية يونيو الجاري، ستتوافر مجموعة موسعة من الخدمات للمتعاملين، البالغ عددهم 33 مليون مستخدم، و1.7 مليون كابتن، في 13 دولة وأكثر من 100 مدينة».

وأوضح أن التطبيق يتيح للمتعاملين الحصول على خدمات متعددة عبر منصة واحدة، كما يوفر عليهم الوقت في إعادة ادخال البيانات، إذ سيتيح خدمات مثل طلب التاكسي الخاص، وسيارات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، وتوصيل الطعام، وتسليم البضائع من المحال التجارية، وتحويل الأموال، وإعادة شحن الهاتف المحمول.

وكشف أن «كريم» وسعت نطاق خدمات برنامج المكافآت، إذ يستطيع المتعامل حالياً الحصول على نقاط مكافآت في كل رحلة، وطلب لأي من الخدمات المتاحة، واستبدال نقاط المكافآت بخصومات على الرحلات، أو الطعام، أو خدمات الشركاء، أو التبرع بها لمؤسسات خيرية.

وأضاف أن التطبيق سيحقق فوائد متعددة للعاملين في قطاع التوصيل بالشركة، وسيمكن التجار ومنافذ البيع من عقد شراكات مع «كريم»، لتقديم منتجاتهم وخدماتهم، فضلاً عن توسيع نطاق أعمالهم وتحسين قدراتهم اللوجستية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر»، دارا خسروشاهي، إنه يمكن لأي متعامل استخدام خدمة الدفع الالكتروني Careem PAY بطريقة آمنة، كما يمكن للأشخاص تحويل الرصيد للعائلة والأصدقاء أو تقسيم الفاتورة بسهولة.

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