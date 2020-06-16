«دبي لريادة الأعمال» تقدم 21 برنامجاً تدريبياً و10 جلسات استشارية عن بُعد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهرت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مستوى بارزاً ومميزاً من المرونة والاستعداد للتحول الرقمي، حيث بلغ إجمالي عدد البرامج والجلسات الاستشارية التي أنجزتها الأكاديمية عن بعد، خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، 31 برنامجاً وجلسة، توزّعت بواقع 21 برنامجاً تدريبياً، و10 جلسات استشارية، استفاد منها 1495 مشاركاً.

وأوضحت اقتصادية دبي، في بيان أمس، أن البرامج والجلسات تنوعت لتشمل موضوعات مختلفة، مثل: الإدارة الفعالة للأزمات، والتحكم بالتكاليف التشغيلية، والتجارة الإلكترونية، وأنماط وأساليب البيع والتسويق، وإدارة المشاريع الافتراضية.

واعتمدت الأكاديمية في تقديم البرامج والجلسات، على منصات ذكية متنوعة، مثل تطبيقات «Microsoft Teams» و«Zoom»، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، لإتاحة وصول الفئات المستهدفة إلى مختلف البرامج.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «المؤسسة تحرص بمختلف أذرعها، على استمرارية تقديم الدعم المالي والاستشاري والمعرفي، لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، على التغلب على أزمة (كورونا) غير المسبوقة».

من جانبها، قالت مديرة أكاديمية دبي لريادة الأعمال، ابتهال الناجي، إن «الأزمة الراهنة وتداعياتها، أتاحت فرصة كبيرة للأكاديمية، ليس فقط من حيث الاستعداد والجاهزية للأزمة الحالية، لكن من حيث الاستعداد للمستقبل بشكل عام أيضاً».

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