«السكن» و«النقل» تقودان انخفاض التضخم في دبي 3.49% خلال مايو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء بأن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك، انخفض بنسبة 3.49% في مايو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019.

وأوضح المركز في بيان، أمس، انخفاض أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.26%، التي خفضت التضخم بمقدار 2.60 نقطة، وقسم النقل بنسبة 12.40% التي خفضت التضخم بمقدار 1.41 نقطة، فضلاً عن انخفاض أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 13.56% التي خفضت التضخم بمقدار 0.29 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.44%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.55% التي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.19% التي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

وأضاف أنه في المقابل ارتفع المؤشر لكل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 5.47% التي دفعت التضخم بمقدار 0.70 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.87% التي دفعت التضخم بمقدار 0.17 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 14.92% التي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.13%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.20% التي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.07%.

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