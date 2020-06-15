«طيران الإمارات» ترفع خدمات الركاب إلى 30 مدينة عالمية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «طيران الإمارات» بأنها سترفع إجمالي خدماتها لنقل الركاب إلى 30 مدينة عالمية، وذلك اعتباراً من اليوم 15 يونيو الجاري.

وأوضحت الشركة أنه يتوافر حالياً على موقعها الشبكي، وعن طريق وكلاء السفر، إمكانية الحجز للسفر بين دبي والمدن التالية: البحرين، مانشستر، زيوريخ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، «نيويورك جيه إف كيه»، سيؤول، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونغ كونغ، بيرث، بريسبن، وكابول.

وتضاف تلك الوجهات إلى قائمة الرحلات التي تعمل حالياً منذ 21 مايو الماضي إلى كل من: لندن هيثرو، فرانكفورت، باريس، ميلانو، مدريد، شيكاغو، تورنتو، سيدني، وملبورن، فضلاً عن مانيلا، إضافة إلى وجهات كراتشي ولاهور وإسلام أباد، بدأت الناقلة بتشغيل الرحلات إليها اعتباراً من الثامن من يونيو الجاري، لإعادة المقيمين في دولة الإمارات والمسافرين من باكستان الراغبين في مواصلة سفرهم إلى إحدى محطات الناقلة المتاحة.

وبإمكان متعاملي «طيران الإمارات» أيضاً الحجز للسفر عبر دبي بين وجهات في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأميركتين، طالما كانوا يلبون متطلبات السفر ودخول الوجهة المقصودة. وأكدت الناقلة أنها تواصل العمل والتنسيق مع السلطات الحكومية لاستئناف الرحلات، وإعادة بناء شبكة خطوطها بين دبي والعالم.

ونفّذت «طيران الإمارات» مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة العميل، لضمان سلامة عملائها وموظفيها في المطار وعلى متن الطائرة، بما في ذلك توزيع مجموعات أدوات النظافة الصحية التي تحتوي على أقنعة، وقفازات، ومعقّم اليدين، ومناديل مضادة للبكتيريا مجاناً.

ونظراً إلى أن القيود المفروضة على السفر لاتزال سارية في معظم الدول، فإن «طيران الإمارات» نبهت متعامليها بضرورة التأكد من متطلبات السفر والدخول إلى الوجهة المقصودة قبل الرحلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news