«اقتصادية أبوظبي» تنفذ زيارات تفتيش على المراكز التجارية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حملة على مستوى الإدارة العليا، لتوعية أصحاب المراكز التجارية والمنشآت التجارية بأهمية الالتزام بتنفيذ اشتراطات وتعليمات ممارسة النشاط، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة عدوى فيروس «كوفيد-19».

وقال رئيس الدائرة، محمد علي الشرفاء، إن الحملة تأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز دور التطوع بين الموظفين، وإبراز جهود الدائرة ودورها ومسؤولياتها لمواجهة تحديات تداعيات جائحة «كوفيد-19» من خلال إصدار وتنفيذ التعاميم المنظمة للإجراءات الاحترازية.

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