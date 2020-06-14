برنامج «ضيف الاتحاد» يبرم 90 شراكة تجارية لإتاحة استخدام الأميال

المصدر: عبير عبدالحليم - ابوظبي

قال نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في «مجموعة الاتحاد للطيران»، ياسر اليوسف، إن عدد أعضاء برنامج «ضيف الاتحاد»، وهو برنامج الولاء التابع للمجموعة، بلغ سبعة ملايين عضو، من بينهم ستة ملايين عضو عالمي، ومليون عضو من داخل دولة الإمارات.

وكشف اليوسف في لقاء صحافي عن بعد، أمس، أن «الاتحاد للطيران» أبرمت 90 شراكة تجارية خاصة بالأميال، لاتاحة استخدام الأميال بطرق مختلفة، لافتاً إلى شراكات تجارية مع 20 شركة طيران، في مقدمتها «إليطاليا»، والخطوط العُمانية، والطيران الكندي.

وشدد اليوسف على أهمية برنامج الولاء في جذب المزيد من السياح والزوار لأبوظبي.

وأوضح اليوسف أن البرنامج حقق زيادة في عدد أعضائه بنسبة 11% خلال العام الجاري، على الرغم من تداعيات «كوفيد -19»، لافتاً إلى أن التطبيق يوفر معلومات محدثة حول رحلات «الاتحاد للطيران»، وأحدث التطورات الخاصة بها.

وأضاف أن الناقلة انتهجت استراتيجية جديدة لتتماشى مع تداعيات «كوفيد -19»، تقوم على توسيع إتاحة كسب وإنفاق الأميال، بحيث لا يقتصر كسب الاميال وإنفاقها على السفر على رحلات «الاتحاد للطيران»، بل من خلال التسوق داخل الدولة، وعبر الانترنت، والتعامل مع العديد من المطاعم.

ولفت إلى أنه يتم التسجيل في البرنامج عبر إصدار بطاقات ائتمان مع خمسة بنوك محلية هي: «أبوظبي الإسلامي»، و«أبوظبي التجاري»، و«الهلال»، و«أبوظبي الأول»، و«الإمارات الاسلامي».

وكانت «الاتحاد للطيران» وقعت اتفاقية شراكة، أخيراً، يحصل بمقتضاها أعضاء برنامج «ضيف الاتحاد» على مزايا أبرزها كسب وانفاق الأميال في 650 محلاً تجارياً في عدد من المراكز التجارية في أبوظبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news