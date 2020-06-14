«أراضي دبي» تختزل إجراءات التسجيل العقاري في خطوة واحدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وفرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي «أراضي دبي»، فريق عمل يعمل مباشرة في مراكز أمناء التسجيل العقاري، وذلك بهدف اختزال إجراءات التسجيل العقاري في خطوة واحدة، ويضم الفريق مديراً ومدققاً بهدف تقديم خدمات سهلة ومرنة لمتعامليها، تستطيع من خلالها التميز على نظيرتها من الوجهات الاستثمارية العالمية، في إطار حرصها على تسهيل إنجاز عمليات التسجيل العقاري (البيع والشراء)، والتصرفات العقارية الأخرى، بسرعة قياسية، وذلك وفق بيان صادر عن الدائرة أمس. ويتمثل دور فريق العمل في تقديم الدعم الفني للمراكز، إلى جانب توفير مختلف أشكال الإسناد للمتعاملين، ومراجعة معاملاتهم وإنجازها مباشرة في الوقت نفسه، وصولاً إلى تحقيق الشعار «انجز معاملتك في خطوة واحدة عبر نافذة واحدة».

ويقع على كاهل أعضاء الفريق تقديم عمليات الدعم إلى مراكز أمناء التسجيل، من خلال آليات متقدمة ومعتمدة، للتحقق من جميع المعلومات المطلوبة مباشرة ومراجعتها واعتمادها حسب الأصول. ويمتلك الفريق الصلاحيات اللازمة لإتمام جميع الإجراءات والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة، بما فيها إصدار سندات الملكية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ماجد صقر المري: «من منطلق مساعينا لتقديم خدمات متميزة وفق أعلى المعايير المعمول بها عالمياً في مجال التسجيل العقاري، تمكنا من تحقيق هذا النجاح غير المسبوق، وذلك عن طريق تطوير نظام يمتاز بسهولة الاستخدام، كما أنه متاح للجميع للحصول على خدمات التسجيل العقاري، وبموجب هذا النظام، يمكن للمتعامل اختيار وتحديد مكتب أمين التسجيل، ومن شأن هذه الإنجازات المتميزة أن تساعد دبي في مواصلة تعزيز مكانتها على قائمة أفضل وجهات الاستثمار العقاري في العالم». وتبدأ العملية بحضور البائع والمشتري إلى مركز أمين التسجيل العقاري، مع ضرورة تقديم كل المستندات القانونية المطلوبة، وبعد إتمام بعض الإجراءات المطلوبة يتولى مكتب أمين التسجيل إصدار سند الملكية للمالك الجديد.

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