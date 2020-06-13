الحجر المنزلي أو الفندقي 14 يوماً للمقيمين العائدين إلى دبي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي تعميماً بخصوص متطلبات الحجر الصحي للمسافرين المقيمين في الإمارة العائدين إليها.



ووفقاً للتعميم الذي اطلعت "الإمارات اليوم"، على نسخة منه، فإن المسافرين إلى دبي لديهم خيار الحجر الصحي في المنزل في حال استيفاء المعايير المطلوبة أو في الفندق لمدة 14 يوماً، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء اختبار "كوفيد-19"، في المطار، مع ضرورة التسجيل في تطبيق COVID19 DXB والتوقيع على تعهد عند الوصول.



وأوضح التعميم أن حجز الفندق سيكون مطلوباً في حال عدم استيفاء المعايير المطلوبة في المنزل، مع ضرورة التأكد من اتباع جميع القواعد واللوائح سواء في المنزل أو في الفندق، مشيراً إلى أنه سيكون للشخص حق الوصول إلى الطبيب عن بعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع فترة الحجر الصحي من خلال تطبيق هاتف مخصص لذلك.



ووفقاً للتعميم فهناك مجموعة من الفنادق بالنسبة للراغبين بالحجر الصحي فيها ويمكن الاطلاع على تفاصيل أسعارها من خلال الموقع الشبكي للدائرة.



وتشمل معايير الجحر الصحي في المنزل وجود غرفة منفصلة مع حمام خاص وأن تكون صحة المسافر مستقرة، مع توافر وسائل الاتصال، فضلاُ عن مجموعة الإسعافات الأولية المتاحة بما في ذلك ميزان الحرارة وتوجيهات كافية ومعلومات ضرورية سيتم تقديمها للمسافر فضلاً عن الالتزام بالاحتياطات المطلوبة.



وأشار التعميم إلى أهمية الالتزام بالإرشادات حتى انتهاء الـ 14 يوماً، إذ يمكن الوصول إلى الدعم والاستشارات والاستجابة للطوارئ عبر التطبيق الذكي، مع مراقبة الأعراض والتأكد من التحقق المستمر من درجة الحرارة.



ولفت إلى ضرورة ارتداء قناع الوجه طوال الوقت وتغييره بشكل متكرر مع تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، ووضع المناديل المستعملة في سلة وغسل اليدين فورا بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل.



كما يُطلب من أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية أيضًا الالتزام بالإرشادات الوقائية التي تتمثل في الاحتياطات المذكورة الواردة من مقدمي الرعاية، وتعيين أولئك الذين هم في صحة جيدة لتنفيذ التعليمات، وتنظيف الأسطح في المناطق المشتركة مثل مقابض الأبواب وما إلى ذلك.



كما شدد على أهمية توافر قفازات يمكن التخلص منها مع المطهرات المنزلية، والتأكد من أن المساحات المشتركة جيدة التهوية، مع تجنب ملامسة العينين والأنف والفم بأيد غير مغسولة، وغسل الملابس جيداً بشكل منفصل وتعريضها لأشعة الشمس، وتقديم الوجبات للشخص الذي يخضع للعزل دون أي اتصال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news