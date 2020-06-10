«طيران الإمارات» تضيف كابول إلى قائمة وجهات الركاب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تلقت شركة «طيران الإمارات» الموافقات اللازمة لنقل ركاب على رحلاتها إلى العاصمة الأفغانية، كابول، اعتباراً من 25 يونيو الجاري، ليرتفع عدد الوجهات المتاحة إلى 30 مدينة.

وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أنه وإضافة إلى كابول، تتوافر حالياً عبر موقعها الشبكي، وعن طريق وكلاء السفر إمكانية الحجز للسفر بين دبي والوجهات التالية: البحرين، لندن هيثرو، مانشستر، فرانكفورت، باريس، ميلانو، مدريد، زيوريخ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، «نيويورك جيه إف كيه»، شيكاغو، تورنتو، سيؤول، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونغ كونغ، بيرث، بريسبن سيدني، ملبورن، ومانيلا.

وأضافت أنه أصبح بإمكان المتعاملين الحجز للسفر بسهولة عبر دبي بين وجهات في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية، وأوروبا، والأميركتين، طالما كانوا يلبون متطلبات السفر ودخول الوجهة المقصودة.

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