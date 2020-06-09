"طيران الإمارات: قرار صعب بتسريح بعض موظفينا.. ونقدم لهم كل دعم ممكن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال متحدث باسم طيران الإمارات في بيان اليوم: "لقد سبق وأكّدنا مراراً وتكراراً أننا في مجموعة الإمارات نبذل كل ما في وسعنا للإبقاء على موظفينا ذوي الخبرة والكفاءة بقدر ما نستطيع. إلا أن التداعيات الكبرى على أعمالنا جرّاء جائحة كوفيد-19، جعلتنا غير قادرين على الاحتفاظ بالموارد الزائدة وأملت علينا تعديل حجم القوى العاملة بما يتناسب مع التقلص الهائل الذي شهدته عملياتنا. وبعد دراسة جميع السيناريوهات والخيارات المتاحة، فإننا لم نجد بداً من اتخاذ هذا القرار الصعب بتسريح بعض موظفينا. وفي الوقت الذي لا تدّخر مجموعة الإمارات أي جهد للاحتفاظ بموظفيها، فإننا نؤكد التزامنا بمعاملة الجميع بمنتهى العدالة والاحترام، كما أننا سنوفر للموظفين المتأثرين بهذا القرار الذي لم يكن من السهل علينا اتخاذه، كل دعم ممكن".

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